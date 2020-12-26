遼寧新增7本土新冠肺炎病例 瀋陽1確診個資外洩被肉搜、網暴

大連爆疫情後，國家衛健委派出工作組趕赴當地指導疫情防控，大連當局從22日起已展開全面病毒核酸檢測。（Getty Images）

遼寧瀋陽近日新冠肺炎疫情 再起，瀋陽一名尹姓民眾被通報確診後，個人資料在網路上被公開，他因此收到超過百通的惡意電話。家屬表示，自己的精神處在崩潰狀態，他們是病毒的受害者，又受到網路肉搜的二次傷害，目前警方已展開調查。另外，大連疫情加重，封閉小區，封鎖區傳出喊叫聲：「我要吃飯」。

央視新聞報導，24日0時至24時，遼寧省新增七例本土新冠肺炎確診病例（其中一例為無症狀感染者轉歸），均屬普通型病例，均為大連市報告；新增一例境外輸入確診病例，屬普通型病例，為瀋陽市報告。

據南方日報報導，瀋陽23日報告一例新冠肺炎確診，是一名從南韓返回瀋陽的人員，他在解除隔離後新冠病毒核酸檢測呈陽性。這名尹姓患者及其家人個人資料疑似在網路流傳，內容包含姓名、身分證號、手機號、家庭詳細地址等。

患者親屬在今日頭條上發文，表示他和家人正在賓館隔離。從23日晨起到至今，手機電話響個不停，上百個陌生電話不間斷打進來，還有惡言的簡訊傳來，已嚴重影響自己與家人的正常生活。

他稱，「我們提供的個人資訊就這樣完完整整地暴露於天下。我們是病毒的受害者，沒想到又遭到了『網路人肉』這樣的二次傷害。」

瀋陽市公安 局網路安全保衛支隊一名工作人員24日表示，公安機關已介入調查。

另據觀察者網報導，大連疫情近日持續加重， 大連疫情最嚴重的金普新區已遭封鎖，居民不能夠隨意出入。所有的食物和日常生活用品全部由各個社區集中採購，並向居民發放。有網友發布的視頻顯示，23日晚，金普新區金潤小區突然傳出一聲男子的大喊：「我要吃飯！」背景中還有其他人的喊叫聲。