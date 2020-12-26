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綜藝節目「明星大偵探」抵制洋節？聖誕元素被霧化處理

中國新聞組／北京26日電
聖誕花環、聖誕樹全部都被打碼。（取材自微博）
聖誕花環、聖誕樹全部都被打碼。（取材自微博）

中國近年頻傳抵制西洋節日，湖南網路影音平台「芒果TV」綜藝節目「明星大偵探」第6季24日首播，所有應景的聖誕裝飾幾乎被霧化處理，畫面中除了藝人外一片模糊，引起輿論熱議。

據公開資訊，「明星大偵探」是湖南廣播電視台旗下網路影音平台「芒果TV」製作的明星推理綜藝秀。

來源：YouTube

自由亞洲電台綜合國際媒體報導， 24日播出的「明星大偵探」，故事背景設定在一間酒店，現場布置了不少應景的聖誕裝飾。然而節目正式播出時，聖誕樹、聖誕花環都被霧化處理，不少鏡頭甚至除了藝人外，其餘一片模糊。有些藝人原本頭戴的聖誕帽與髮飾，也都被用動畫圖案遮掩。

不過，仍有些裝飾沒有被後製遮掉。

據報導，節目播出之後引起網友熱議，認為電視台矯枉過正；此外也有網友說，就算要「抵制洋節」，這種做法也「太過粗糙」、「大可不必」。

另有網友以今年11月感恩節期間，哈爾濱工業大學一名宿舍輔導員向學生發送巧克力，結果被檢舉的事件為例，認為電視台這麼做是為防止有人「秋後算帳」。

報導說，官方尚未做出說明。

近年中國掀起「抵制洋節」的浪潮，最早可追溯至中央於2017年公布的一份文件「關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見」。這份文件大力提倡應弘揚中國傳統文化。雖然文件中指示應深入開展「我們的節日」主題活動，實施中國傳統節日振興工程，豐富春節、元宵、清明等傳統節日文化內涵，形成新的節日習俗。但隻字未提要抵制西方節日。

據報導，至今仍有不少學校、機構，「自發性」抵制洋節。

聖誕花環、聖誕樹全部都被打碼。（取材自微博）
聖誕花環、聖誕樹全部都被打碼。（取材自微博）

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