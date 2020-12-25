被捐贈? 貴州茅台900億元股票轉讓國企 網轟省府搶錢

茅台集團公告通過無償劃轉方式將持有的4%公司股份劃轉至貴州省國有資本運營有限責任公司，引發部分網民質疑「政府搶錢」？（取材自知乎）

中國上市公司貴州茅台酒公司日前發公告，該公司母企「貴州茅台集團」的貴州省人民政府國有資產監督管理委員會，已下令貴州茅台酒公司無償轉讓市值人民幣 925.24億元（約141.7億美元 ）、4%（5024萬股）股份給子公司貴州省國有資本運營有限責任公司。

自由亞洲電台報導，消息曝光引起網友熱議，有人說「上一次無償轉贈剛剛不久前吧？怎麼又轉贈了？花光了？」、「政府搶錢還債扶貧？獨山縣300億債務還是得靠茅台解決」、「保護費？無償獻血？」，更有人質疑「股東大會投票 了嗎？廣大股民同意嗎？」、「這種『補充國庫』模式真的是太惡劣了。」

值得一提的是，近幾個月，貴州茅台也曾陷入一場捐贈風波。

據第一財經報導，今年10月25日，貴州茅台發布董事會2020年第四次會議決議公告，在該公告中，公司董事會全票通過了6項議案，其中有4項與捐贈有關，擬捐贈金額合計高達人民幣8.2億元，具體事項是，貴州茅台給貴州省見義勇為基金捐資200萬元、為建設酒類火災處置專業隊捐資1200萬元、向仁懷市人民政府捐資2.6億元專項建設茅台鎮騎龍1萬噸生活污水處理廠、向習水縣政府捐資不超過5.46億元專項建設習水縣習新大道建設工程。

該公告發布後，有貴州茅台小股東認為，該捐贈作為重大事項，既無章程授權董事會可以捐贈，也未經股東大會授權批准，侵害了中小股東利益。

此外，貴州茅台無償轉讓4%國有股權次日，收到上交所監管函，鎮但並未披露具體內容。據新京報報導，貴州茅台聲稱，監管函與日前股權劃轉一事無關，只是常規事情。