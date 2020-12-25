妻管工資卡40年 重慶老翁出走 民警共鳴：我們都一樣…

民警安撫李姓老翁（右二）說：「我們的工資也是被老婆管的，還不是十幾年了」，李老伯的情緒才逐漸穩定下來。（視頻截圖）

重慶市一名88歲的李姓老翁近日與老伴鬧彆扭，因想到近40年來工資全額上交，一氣之下離家出走，詎料迷路驚動警方。警員到場了解來龍去脈後，竟意外在工資一事得到共鳴，「其實，我們都一樣...。」事情曝光後，老翁被網友譽為重慶資深「妻管嚴」。 而在民警關心下，老翁後來終於見到工資卡。

來源：YouTube

上游新聞報導，家住九龍坡區李姓老翁因為包容老婆出了名。兩人再婚30餘年，老翁的工資卡一直由74歲的老伴梅婆婆保管，自己不僅是沒摸過，連見都沒見過，從來沒有體驗過取錢的快樂。

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當晚，因家裡飯菜不合口味，兩人引發爭執。結婚快40年，平日極包容老伴的老翁越想越氣便離家出走，去找住在沙坪壩的大兒子訴苦。結果沒想到到了沙坪壩後卻迷路，他沒有兒子的電話，只能獨自往山坡上走，最後熱心的市民看到後報警。

面對民警，老翁大吐苦水，指他30多年來，工資卡一直在老伴手上。詎料這引起共鳴，民警安撫道：「我們的工資也是被老婆管的，還不是十幾年了。」最終，老翁情緒穩定下來，民警聯繫上李妻，並開車送到他大兒子家。

據報導，事情曝光後，引發網友熱議，甚至一度成為全國熱點。不少女網友紛紛圈出自家老公，認為「妻管嚴」也是一種幸福；也有單身男網友發言，希望誰來幫自己管一下工資卡…。該話題一度引發網友們討論夫妻誰管錢的問題；還有部分網友特別關心老翁回家後的情況，工資卡是否還能見到等問題。

為此，沙坪壩區民警決定再次前往老翁家中，回訪老翁和老伴的近況。時隔四天，老翁一開口便提到回家後仍然沒有看到工資卡。

梅婆婆解釋道，「工資卡確實是我在管，但這麼多年，我沒有亂花一分錢。」

梅婆婆表示，平時生活開銷，都從她的工資支出。她每個月還從自己存摺裡轉出500塊錢到老翁的存摺上，作為兩人的養老積蓄。

報導說，隨後，梅婆婆從櫃子上拿出盒子，盒子裡裝著一些錢。梅婆婆表示，這都是她存的錢。接著，她又拿出一張存摺，坦言這就是李姓老翁的工資卡，並說：「每個月的錢，我都存進去了，從沒有亂用，明細你們都可以看。」

老翁看到了自己的工資卡，坦言小心願已得到滿足，也特別放心老伴繼續管錢，還建議梅婆婆：「不管你用好多錢，只要公開就可以！」