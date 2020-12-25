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「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

中國新聞組╱北京26日電
王男多提了錢，並以銀行窗口這塊「離櫃概不負責」的牌子為由，表示自己沒必要主動退錢。（取材自瀟湘晨報）
王男多提了錢，並以銀行窗口這塊「離櫃概不負責」的牌子為由，表示自己沒必要主動退錢。（取材自瀟湘晨報）

山東王姓男子在銀行取款時，因櫃員趙某誤將取款人民幣4000元（約617美元）看成應取款的10倍。事後趙某根據銀行內部規定，先行向銀行返還該款項，並代替銀行向王男索要。王男以 「離櫃概不負責」，只退還1萬元給趙某，堅持剩餘款項只還給銀行，並一再拖延，趙某因此起訴王男。

寒亭區人民法院日前宣判，判決王男返還趙某不當得利款2萬6000元，並支付利息，而且是按照全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率計算，案件受理費由被告王男負擔。

瀟湘晨報報導，34歲的王男今年10月到寒亭區某銀行分理處辦理取款業務，並在取款憑證上寫明取款金額為4000元。可銀行櫃員趙某粗心大意，誤將取款金額看成40000元，將錢取出支付給王男。

銀行對帳發現此事後，立即展開調查，並根據監控視頻畫面，證實趙某給王男的錢，厚度和數量與其取款數額不符。根據銀行內部規定，趙某將王男多支取的3萬6000元先行向銀行償還，該銀行分理處讓趙某代為向王男追要該款項。

事後，趙某給王男打電話說明情況，王男承認自己確實多提取了錢，可他認為，銀行窗口提示「離櫃概不負責」，自己沒必要主動退錢，只是先返還了1萬元，並承諾後期退還剩餘的錢給趙某。

據報導，但王男一再拖延找說辭，於是趙某將王男起訴至寒亭區人民法院。

寒亭區人民法院日前公開審理此案，法院認為，王男在銀行分理處辦理取款業務時，取款憑證上寫明取款4000元，但因趙某工作失誤，實際提取4萬元，王男多提取的3萬6000元已構成不當得利，應向銀行分理處返還。現趙某已先行向分理處返還3萬6000元，分理處出具證明允許由趙某本人代其向王男追償，故王男應向趙某返還，並支付利息。

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