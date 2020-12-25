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四川農民為求子連生7娃 10年後被罰「社會撫養費」71萬

中國新聞組／香港25日電
中國此前的計畫生育宣導海報。（取材自微博）
中國此前的計畫生育宣導海報。（取材自微博）

四川資陽市安岳縣拱橋鄉劉姓農民，因為想要個男孩，從1990年起至2009年間，與妻子相繼誕下7個孩子。劉男在2018年被當地開罰「社會撫養費」，要求他付「超生」逾71萬人民幣(約10萬美金)罰款。

香港01報導，安岳縣拱橋鄉計生辦負責人23日表示，案件已拖延數年，三任計生辦主任和一位分管領導曾因此受過處分，雖然巨額罰款對劉男確實有困難，但他涉嫌違法，計生辦不能不處理。

劉男與妻子常年在家務農，經濟狀況較差，加上不斷生育孩子帶來的生活重壓，一直無力繳納社會撫養費。他近幾年外出開挖掘機，家中經濟條件才稍微緩和。由於「重男輕女」的觀念，直至妻子第7胎誕下男嬰，他們才停止生育。

拱橋鄉計生辦負責人透露，徵收社會撫養費需遵守嚴格程序，此前計生辦人員曾對劉男做過調查，但對方一直不願意配合，加上他「超生」的材料因水淹被損壞，因此遲遲沒有向他徵收社會撫養費。

前年11月，安岳縣拱橋鄉人民政府受原安岳縣衛健局委託，對劉男和其妻違法生育行為立案調查，發現兩人於2009年4月21日生育第7個孩子，縣衛健局遂對其違法生育徵收社會撫養費。

報導指出，去年3月21日，劉男申請分期繳納，但只交了一次後就未再續繳；縣衛健局在今年3月作出「催繳通知書」，劉男也未繳納罰款。衛健局於是向法院申請強制執行。

法院今年9月1日裁定，劉男和妻子的違法生育行為發生於2009年，施行徵收社會撫養費的依據應為2004年修訂的「四川省人口和計劃生育條例」，縣衛健局卻依據2014年修訂的「生育條例」，法規明顯錯誤，因此判定不准予執行。

長期關注社會撫養費問題的律師吳有水分析，安岳縣人民法院作出不准予執行的裁定理由正確，但只要縣衛健局依據最新修改的計生條例，重新作出社會撫養費徵收決定，法院很可能准予強制執行。

中國自1979年實施一孩政策，2016年停止實行。（取材自知乎）
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