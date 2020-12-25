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蘇州凶宅賣不出去？ 直播「試睡」後… 溢價近80萬成交

中國新聞組／上海25日電
凶宅內部。(取材自微博)
凶宅內部。(取材自微博)

一個昏暗的房間，一個人拎著一條寵物狗，嘴裡還念念有詞，說這是條「風水狗」，而他正在尋找房子的「太極點」…。某短視頻平台上的一段視頻，配著恐怖陰森的音樂，視頻博主說他正在一間凶宅裡，準備試睡。「凶宅試睡」，伴隨著阿里的一則招聘啟示，凶宅試睡員一下成了一個網紅職業，「試睡員」也一度竄上熱搜。

每日經濟新聞報導，阿里法拍掛出的這一套凶宅，是位於蘇州市姑蘇區虎殿路的一個高檔小區的房子，雖然內飾豪華、家居家電齊全，但房子曾在2018年發生了一起命案，所以一直賣不出去。

來源：YouTube

該房源的起拍價144萬元人民幣(約22萬美元)，建築面積143.23平方米，據此計算的單價在1萬元/平方米左右，從鏈家顯示的周邊二手房均價近2.5萬元/平方米來看已經腰斬。

為了給這次拍賣引流，阿里方面啟動了「凶宅試住主播」的招聘，薪資1分鐘1元，應聘者不僅要完成在該宅的一晚試睡，還要做24小時直播，播給廣大網友看。

消息一出，阿里法拍的工作人員表示，收到了百餘封應聘簡歷。應聘的不少自稱是奇人，也有網友表示「能睡到阿里破產」，但這則招聘信息隨後被撤下。

通過一套直播引流，這套涉事房屋最終在12日成功拍出。

從網上交易流程來看，共有24人報名競拍，共計出價83次，歷經36次延時，最終以283.68萬元成交，高於市場評估價205.07萬元。

「這種直播無疑就是一次炒作。」58安居客研究分院院長張波認為，短視頻平台的交易屬性不強，本來也不是交易平台，做直播的初衷只是博取關注量。

上述視頻中的主角，在進入房間後手舞足蹈，稱自己在用「尋龍尺」找太極點，測量家中的氣旺不旺。隨後拿出一個水晶靈擺，開始轉圈圈，說要在那裡「藏風聚氣」。

「尋龍分金看纏山，一重纏是一重關，關門若有千重險……」這名主播還說了不少「盜墓筆記」裡面的台詞。

一套神神叨叨的表演，讓他直播的「試睡」增加了不少娛樂性，其直播間人氣也更加旺，在線粉絲數快速升高。

但此次蘇州凶宅試睡話題引爆後，不少短視頻平台接連出現去各處「鬼宅」探險的人，相關視頻也陸續產出。

凶宅內部。(取材自微博)
凶宅內部。(取材自微博)
凶宅內部。(取材自微博)
凶宅內部。(取材自微博)
阿里法拍掛出的房子。(取材自每日經濟新聞)
阿里法拍掛出的房子。(取材自每日經濟新聞)

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