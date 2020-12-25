我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

防變異新冠病毒 中國暫停往返英國航班

中國新聞組／北京25日電
中國24日宣布暫停中英間往返航班。圖為英國倫敦希斯洛機場第五航站大廳。(新華社)
中國24日宣布暫停中英間往返航班。圖為英國倫敦希斯洛機場第五航站大廳。(新華社)

本報系聯合報報導，繼多國禁止英國航班入境多日後，中國外交部發言人汪文斌24日在例行記者會中表示，近日英國宣布發現了變異的新冠病毒毒株。考慮到變異病毒的特殊性及可能產生的影響，為保障中外人員健康往來，經過充分評估，中方參考多國做法，暫停中英間的往返航班。

汪文斌在答覆媒體相關提問時表示，英國發現變異的新冠病毒毒株後，已將有關信息通報世界衛生組織，多國也宣布對英國採取關閉邊境、停飛往返航班、禁止英航班入境等措施。

他強調，中方將密切跟蹤有關情況，並視情動態調整相關管控措施。

 暫停往返英國航班 外交部：參考他國 未定復航時間 稱將視情况調整

目前英國飛中國的航線主要有三條，為倫敦希斯洛機場至廣州白雲、上海浦東、青島流亭機場。

澎湃新聞報導，對此，東方航空24日發通告稱，暫停即日至2021年1月8日期間上海至倫敦MU551和倫敦至上海MU552航班，並為客戶提供免費退改服務。南方航空公司稱，接獲上級主管部門通知，24日起停止英國往返航班14日，後續需視疫情發展再調整。中國國際航空公司則回覆稱，暫未接獲相關通知，但明年1月已顯示無票可售，同時只有為數不多的自英返航航班顯示在準備，但會否被取消需等待通知。

英國 中國 倫敦

上一則

海外抵港者 隔離增至21天 防堵新變種病毒

下一則

聖誕節前夕 北京西什庫天主教堂防疫關閉

延伸閱讀

英明年正式脫歐 觀光、求學、移民規定變化有這些

英明年正式脫歐 觀光、求學、移民規定變化有這些
巴西公布臨時辦法 禁止英國航班入境

巴西公布臨時辦法 禁止英國航班入境
英國與歐盟達成脫歐貿易協議 英鎊上漲 美元走低

英國與歐盟達成脫歐貿易協議 英鎊上漲 美元走低
1645天大長征結束 英國脫歐戲碼終於落幕

1645天大長征結束 英國脫歐戲碼終於落幕

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
男孩將外籍女童打倒在地。（視頻截圖）

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

2020-12-21 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票