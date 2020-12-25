防變異新冠病毒 中國暫停往返英國航班

中國24日宣布暫停中英間往返航班。圖為英國倫敦希斯洛機場第五航站大廳。(新華社)

本報系聯合報報導，繼多國禁止英國 航班入境多日後，中國 外交部發言人汪文斌24日在例行記者會中表示，近日英國宣布發現了變異的新冠病毒毒株。考慮到變異病毒的特殊性及可能產生的影響，為保障中外人員健康往來，經過充分評估，中方參考多國做法，暫停中英間的往返航班。

汪文斌在答覆媒體相關提問時表示，英國發現變異的新冠病毒毒株後，已將有關信息通報世界衛生組織，多國也宣布對英國採取關閉邊境、停飛往返航班、禁止英航班入境等措施。

他強調，中方將密切跟蹤有關情況，並視情動態調整相關管控措施。

暫停往返英國航班 外交部：參考他國 未定復航時間 稱將視情况調整

目前英國飛中國的航線主要有三條，為倫敦 希斯洛機場至廣州白雲、上海浦東、青島流亭機場。

澎湃新聞報導，對此，東方航空24日發通告稱，暫停即日至2021年1月8日期間上海至倫敦MU551和倫敦至上海MU552航班，並為客戶提供免費退改服務。南方航空公司稱，接獲上級主管部門通知，24日起停止英國往返航班14日，後續需視疫情發展再調整。中國國際航空公司則回覆稱，暫未接獲相關通知，但明年1月已顯示無票可售，同時只有為數不多的自英返航航班顯示在準備，但會否被取消需等待通知。