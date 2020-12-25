嚴防疫情復燃 中央：元旦、春節兩節期間 減少人員流動和聚集

嚴防疫情復燃，中央辦公廳、國務院及北京官方24日分別發布通報，要求減少「兩節」（元旦及春節）期間人員流動和聚集。圖為北京南站旅客準備通過驗票閘口進入月台。(中新社)

多省近來陸續傳出新型冠狀病毒境外及本土確診病例，中央辦公廳、國務院及北京 官方24日分別發布通報，要求減少「兩節」（元旦及春節）期間人員流動和聚集，嚴防疫情 復燃。不少網民哀號「今年春節還要家裡蹲？」並批「幾個病例就把全國都停了」，防疫 是矯枉過正；也有許多網民支持從嚴防控。

2021年春運1月28日開始，維持40天至3月8日。新華社報導，中央辦公廳、國務院辦公廳24日印發「關於做好2021年元旦春節期間有關工作的通知」指出，2021年是中共成立100周年，也是「十四五」規畫開局之年，做好元旦春節期間各項工作十分重要，通知中列出九大項工作，要求相關單位落實。

其中第一項就是「毫不鬆懈做好疫情防控工作」，通知要求，除毫不放鬆抓好「外防輸入、內防反彈」防疫工作，還要減少「兩節」期間人員流動和聚集，嚴防死守，確保不出現規模性輸入和反彈。其他還包括加強煤電油氣運供需監測、保障群眾平安有序出行、倡導文明過節等。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組24日也舉行會議，會中指出，隨著元旦、春節臨近，在北京的機關幹部與國有企事業單位工作人員，應帶頭在北京過節，同時堅持「減少人員流動、減少旅途風險、減少人員聚集、加強人員防護」，並宣導市民在北京過節，嚴格進出京旅遊管控。

這兩項通知24日發布後，在網絡上引發熱烈討論。有網民無奈的說「通知寫了一堆，我只關心春節還能回家過年嗎？」、「去年春節遇上疫情無法回家和家人團圓，今年又來一次，我們努力了一年的防疫成果還不足以保障我們正常返鄉過節？」、「知道了，過節家裡蹲」、「去年年夜飯吃的是快餐麵，看來今年可以繼續」。

支持政策的網民則留言說，明年是建黨100周年，又逢「十四五」，還是美國總統拜登上任後的中美新局，「再怎麼樣也要如通知所說，全力維護大局穩定，否則疫情復燃能看嗎？」

也有不少網民批評，「以後我們要一直過著『只要有零星病例，就要反反覆覆停工放假』的日子？」、「兩本地案例，把半個北京給停了；幾個城市案例，再把全國都停了。這算不算過度防控？」、「也太矯枉過正了吧」，有網民建議先提升風險級別，再把相關地區所有人鎖在小區即可，不需要全國跟著一起停擺。