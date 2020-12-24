河邊遇揚子鱷 安徽洗碗婦好淡定

揚子鱷在李女洗碗時在旁游走。（視頻截圖）

安徽宣城一名李姓婦人稱，她近日在河邊洗碗時遇到一條長約1.5公尺的揚子鱷。她說這條揚子鱷在自己家門口好幾年，有時會上岸覓食，還抓過家裡養的雞，但自己並不怪罪，還會給東西讓牠吃。揚子鱷未攻擊過人，對牠也不害怕，已經習慣。

影音來源：YouTube

據澎湃新聞報導，李姓婦人河邊洗碗遇到野生揚子鱷，還拍攝影 片上傳網路引起熱議。該區揚子鱷國家級自然保護區管理局表示，該品類的鱷魚性格較溫馴，一般不會主動攻擊人，故人鱷可和諧共處。

李女稱，鱷魚在河內有洞穴，有時會出來曬太陽，並捉河裡的魚吃；平時鱷魚也不怕鄰近幾戶居民，但見到陌生人就會跑到水下。在影片中可見，鱷魚在岸邊露頭，岸上擺著李女的廚具等用品。

但有網友還是表示擔憂，認為人和鱷魚的生活環境應該分開最好。保護區則表示，只要不是施打農藥等有毒有害的東西，正常的人類活動對揚子鱷的影響不是很大，因涉及到野生動物保護，人鱷分離要依據相關法律法規進行，不能因人影響鱷或鱷影響人就簡單的分離。保護區也會在當地進行監管，避免發生人鱷互相傷害的事件。

宣城警方指揚子鱷是全世界體形最小的鱷魚，不會長太大，是中國 國家一級重點保護動物，故不能當寵物養，否則便是犯罪。

據了解，揚子鱷俗稱「土龍」或「中華龍」，因其主要生活在長江（又名揚子江）而得名。揚子鱷已在地球上生活了2億多年，屬恐龍 近親，有「活化石」之稱。