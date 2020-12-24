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女子解除隔離10天後確診 瀋陽進戰時狀態

記者呂佳蓉／綜合報導
瀋陽宣布進入戰時狀態。(取材自微博)
瀋陽宣布進入戰時狀態。(取材自微博)

瀋陽市疫情防控指揮部發布通告，指出瀋陽發現一例從南韓返回瀋陽人員，在解除隔離10天後核酸檢測陽性的情況，同時宣布瀋陽全市進入「戰時狀態」，啟動疫情防控應急響應機制，排查密切接觸者。北京順義區小區因疑似出現新冠肺炎疑似病例，小區實施封閉管理。

綜合媒體報導，當地衛健委今發布通報，指出一名67歲尹姓女子11月29日自南韓搭機返抵瀋陽桃仙機場，瀋陽海關回報其首次新冠肺炎核酸檢測結果為陰性。

據管控措施，該名人員立即由專用大巴士點對點轉運至境外入瀋人員指定集中隔離觀察點實施14天集中隔離醫學觀察，他在集中隔離期間核酸、血清抗體檢測結果均為陰性。

尹姓女子在12月13日解除隔離後，22日晚間8點到中國醫科大學附屬第一醫院發燒門診就診。23日凌晨診斷為疑似病例。市疾控中心採集其生物標本進行核酸檢測，結果為陽性。瀋陽衛健委立即啟動轉運程序，將患者轉入市第六人民醫院進行診斷治療。

截止目前為止，已排查密切接觸者71人，次級密切接觸者69人，立即轉入隔離點實施集中隔離醫學觀察，並進行核酸檢測。

據新京報報導，北京順義區蓮竹花園小區因疑似出現新冠肺炎疑似病例，小區實施封閉管理，人員與車輛只進不出，消息指，該小區正在進行流調與全員核酸檢測。

一位志願者表示，小區從上午開始試行封閉管理；兩名保安也稱，非社區居民如果需要取東西，可讓居民將物品送到社區門口，外面的人最好不要進社區。社區居民需等待居委會的後續通知，後才能出社區。

此外，浙江省寧波市奉化區疾控中心表示，當地接收了一名從北京前往浙江的人員，昨日新冠檢測呈現陽性，目前無症狀。當地正對該感染者進行調查，追蹤其密接者。

北京順義區蓮竹花園小區因疑似出現新冠肺炎疑似病例，小區實施封閉管理。（取材自新京...
北京順義區蓮竹花園小區因疑似出現新冠肺炎疑似病例，小區實施封閉管理。（取材自新京報）

檢測 北京 新冠肺炎

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