隕石墜落？ 青海玉樹驚現火球劃過天空

囊謙縣清晨疑似有火球墜落的痕跡。(取材自微博)

青海玉樹囊謙縣23日傳出有隕石墜落，清晨7時出現火球劃過天空，將原本昏暗的天空被照亮宛如白晝。地震 台網證實「不明飛行物落地」落地消息，縣政府表示，該飛行物未墜落在囊謙縣境內，事件有待官方通報。

來源：YouTube

香港01報導，事發於周三清晨7時30分左右，大批囊謙縣居民目擊疑似隕石墜落。影片顯示，遠方傳來一聲巨響後，空中突然劃過一個火球，原本漆黑一片的天空被照亮宛如白晝，直至火球劃過後天空才回復黑暗。

囊謙縣公安 局回應稱，當時看到飛行物並有震感，以為是地震，該縣南邊地區暫未發現不明飛行物。

有西藏網民表示，7時許看到有不明飛行物落地；有人稱前幾天在河北保定晚上6時許也曾經目擊有2個不明飛行物，基本與地面呈垂直角度往下落，但體積較小。

業餘天文愛好者、「果殼網」主筆虞駿表示，該不明飛行物有可能是火流星，即來自於外太空 的小行星、石頭等高速撞到地球大氣層內，也有可能是太空垃圾。

他指出，從影片中飛行物的速度而言，太空垃圾的可能性不大，認為更大機會是一顆來自外太空的火流星。他表示，飛行物在空中劃過時非常光亮，已幾乎達到太陽的亮度，說明飛行物體積非常大，且它在空中已經碎掉，認為應該有不少隕石碎塊會落到地面。

中國地震台網消息，周三凌晨疑似一顆火流星墜入青海玉樹，據青海地震台網紀錄，不明飛行物落地時間為上午7時25分，落地經度96.59、緯度32.36。