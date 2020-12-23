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誰烏龍？「聽」解釋成毫升…河南中獎換500罐啤酒被拒

中國新聞組／北京23日電
李先生喝嶗山啤酒中獎。（取材自紅星新聞）
李先生喝嶗山啤酒中獎。（取材自紅星新聞）

河南南陽李先生吃飯時點了瓶嶗山啤酒，打開後發現拉環上寫有「參元換購青島原釀500聽」字樣。他興奮地去兌換500罐啤酒，被告知活動已過期，但瓶身顯示，兌獎截止日期為2021年6月30日。為了吐槽這種烏龍事件，李先生拍了一支影片傳上網，沒想到獲得熱烈迴響。

來源：YouTube

紅星新聞報導，對於拉環上的「參元換購青島原釀500聽」字樣，李先生認為應該是指500罐的意思。但嶗山啤酒解釋，500聽的意思是500毫升，不可能中500瓶的大獎。而且買一瓶後第二瓶半價，屬於促銷活動，中獎概率是很大的，不可能中500瓶大獎。

但有律師認為，「按照約定俗成的理解，『聽』指的是『罐』而非『毫升』，商家應當按照瓶蓋標識的500聽啤酒兌獎給獲獎者，以維護良好商譽」。

此外，當時李先生到飯店兌換時，卻被告知活動已過期。有律師認為，消費者在約定時間內兌獎卻被拒，該商家有消費欺詐之嫌。

事後，嶗山啤酒在微博稱，外包裝箱體及罐體上有明確解釋：「憑拉環內『參圓換購』字樣，可在售點加3元換購青島原釀500ml罐壹罐」。我們依然無比感謝消費者善意的建議和提醒，我們將獎勵這位消費者500聽易拉罐產品。

不過李先生謝絶了嶗山啤酒的「獎勵」。李太太表示：「現在我們也不想兌換這個東西，獎我們500聽沒必要。這是個大烏龍事件，不能硬找人家要500瓶。這個中獎概率很高的，嶗山啤酒也不可能每個人獎勵500瓶」。

對於這起事件，有網友說，「以後上餐館直接說：老闆，先來500聽啤酒」「我的認知裡500聽就是500罐…所以我錯了？」「重新定義一聽」。

嶗山啤酒500毫升易開罐。（取材自瀟湘晨報）
嶗山啤酒500毫升易開罐。（取材自瀟湘晨報）

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