為什麼不收女弟子？ 郭德綱首度回應了

郭德綱在抖音大規模招弟子。（取材自北京青年報）

相聲演員郭德綱創辦的德雲社培養了不少弟子，卻從不招收女徒弟，近日在一平台直播招生 的郭德綱回應稱，「學藝太苦了，孩子幹點什麼都行，別在這兒耽誤時間，我們這可不是歧視 女性，我們是非常尊重人家。」

觀察者網報導，郭德綱創辦的德雲社近年來已然變成了一個「造星工廠」，岳雲鵬、張雲雷、孟鶴堂等人的演出，常常一票難求。

而在德雲社打造出來的一眾「流量」相聲演員被調侃為「內娛第一男團」後，也有網友質疑，為何德雲社不招收女徒弟。

來源：youtube

近日，德雲社公開招收龍字科新學員。郭德綱首次通過直播招生的談到這個問題，他表示，「女徒弟我們是不敢教，回頭再給您耽誤了，挺好的，孩子幹點什麼都行，別在這兒耽誤時間，我們這可不是歧視女性，我們是非常尊重人家。」

之前在接受天津衛視採訪時，郭德綱也曾談及這個問題稱，招收學員的標準是「第一你得愛相聲；第二你得是說相聲的材料。打算功名利祿你就別來了；至於小孩，兩歲就別來了。」

而對於女學員，原則上是不招收，「因為相聲不太適合女孩，但我們不會明著說的，因為會有人指責你欺負女性，但其實我們這才是尊重女性，你如果特別是個材料，咱到時候再看。」

對於這種說法，有網友認為這就是「歧視而不自知」；也有網友指出，郭德綱說的沒錯，相聲中有很多倫理梗、葷段子，有些梗還要上下問候祖宗十八代，確實對女性不太友好。

另據北京 青年報報導，郭德綱說這次招生是他最後一次大規模招生。除此，這次招生也是德雲社首度從線下全部轉到線上，抖音成為郭德綱為其「龍字科」招徒的新渠道。