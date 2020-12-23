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北體大霹靂舞班11人全是男生 為了衝奧 拚了！

中國新聞組／北京23日電
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自從霹靂舞進入巴黎奧運會後，從2020年開始，北京體育大學在藝術學院下設立霹靂舞實驗班，開始面向全國招收了11位學生。

澎湃新聞報導，霹靂舞正式進入校園之後，北體大藝術學院第一年的招生計畫是招收16人，但最終符合錄取條件的只有11人，且都是男生。這屆霹靂舞班的學生，此前都有舞蹈基礎，部分學生還有健美操項目的訓練經歷。

「去年實際上我們是不分男女的，但確實是沒有招到女生。相比其它國家來講，中國女生玩這個的好像更少。」藝術學院副院長李小芬李小芬的一席話也從側面反映出，儘管霹靂舞入奧的消息由來已久，但中國霹靂舞的發展現狀仍不盡如人意。

在霹靂舞正式成為巴黎奧運會競賽項目之後，北體大的師生著實興奮了一陣。

學生楊梓豪回憶：「當時知道這個消息了之後，整個宿舍都在討論。」衝擊巴黎奧運會，幾乎是所有學生的夢想，但他們也清醒地意識到，這必然是一段充滿荊棘的苦旅。

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「我們是抱著這個目標（衝擊奧運）去的。能否對接巴黎奧運會，取決於我們招來的學生，他們是否具備一些技能。但從上一屆學生來看，離我們衝擊奧運會的水平還是有一定距離的。」李小芬說。

不過，北體大霹靂舞實驗班的成立，是為了對霹靂舞進行學科建設的探索，如藝術學院霹靂舞老師陳瑞思所言： 「他們不像國家集訓隊一樣，目標就是拿冠軍。對於這些學生來講，後面還要涉及就業問題。」

而藉著霹靂舞登上奧運殿堂，李小芬也希望，未來會有更高水平的霹靂舞人才，可以進入高校，體驗高校的街舞教育。

霹靂舞實驗班的同學正在進行練習。（中新網）
霹靂舞實驗班的同學正在進行練習。（中新網）

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