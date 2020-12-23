變異新冠病毒肆虐 中國女孩談為何不逃離倫敦？

在英國工作的寧波女孩顧臻瑜，平常心面對倫敦封城。（取材自瀟湘晨報）

英國 近期傳出變異的新冠病毒肆虐，英國政府12月19日宣布倫敦 將緊急封城，致大批民眾紛紛逃離倫敦，從去年至今一直在英國工作的寧波女孩顧臻瑜則平常心以對，並暢談為什麼不「逃離」的原因。

瀟湘晨報報導，顧臻瑜說， 19號晚上看到倫敦加強防控的新聞，就覺得很突然。本來倫敦是三級（非常高風險），聽到升級成四級（封鎖）的時候，她也滿震驚的。

一級是中風險區，二級高風險區，三級非常高風險區，最後是封鎖區，這應該是根據感染人數的比例來確定的，這個階段會維持到12月30號。

對於倫敦有哪些失控表現？顧臻瑜說，她接觸到在倫敦生活的年輕人並沒有那麼擔心。她說，所謂的情況失控，體現出來的是更多人願意遵守這個規則、保護這個局面，不令其再嚴重下去。與年初時的不重視口罩、瘋狂囤貨不同，現在口罩成了英國人出門必備品，商場各類貨物也供應充足。

對於英國人坐火車、汽車被媒體形容成「連夜出逃」，顧臻瑜表示，其實現場沒那麼緊張慌亂，而且聖誕節到了，倫敦人要回家，類似中國 的春運不也是很正常嘛？她說，離開倫敦跟病毒變異，其實是沒必要聯繫的。

顧臻瑜說，現在英國政府是讓大家不要走動。若想離開倫敦，也沒有條件和檢測，還是可以買火車票回蘇格蘭、威爾斯。只是要入住當地酒店比較難。想著既然有這種可預見性的困擾，「那我還是待在倫敦吧」。

顧臻瑜表示，目前在倫敦一般超市是不量體溫的，但會要求戴口罩，跟上半年不一樣；很多地方如果沒有口罩，就不讓進去。

報導指出，顧臻瑜今年10月買了張機票，打算12月11日回中國，後來被取消，改到12月13號。到12月份，她媽媽突然跟她說，最近去超市買東西又變嚴了，進出小區也多了幾個環節。她當時就覺得回中國是否也有風險，於是把航班取消，打算繼續原地不要動。然後這次倫敦疫情升級，很多人都跟她說「你看你，當時回去了多好。」顧臻瑜說，自己倒是很平靜、不擔心，等到天氣熱一點的時候，也是可以回去的。

被問到倫敦疫情看來嚴重嗎？顧臻瑜說，看數據還是挺嚴重的，而且現有新型病毒的傳播力度又大。但現實生活中，好像周圍的人感覺沒那麼嚴重，物業正常上門打掃、住戶也都正常出門，大家的反應挺平常的。

顧臻瑜說，原本期待的2020年是發財，現在不需要想很多，活得健健康康就行。