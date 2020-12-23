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反食物浪費!「大胃王吃播」恐罰10萬人民幣

特派記者陳言喬／北京23日電
未來中國製作「大胃王吃播」及涉嫌浪費糧食的影音等內容，可能觸法。(視頻截圖)
未來中國製作「大胃王吃播」及涉嫌浪費糧食的影音等內容，可能觸法。(視頻截圖)

在國家主席習近平表態禁止浪費食物後，中國「反食品浪費法」終於要推出了。「反食品浪費法草案」昨提請13屆全國人大常委會初次審議，內容包括不得誘導、誤導消費者超量點餐，對造成明顯浪費的消費者可收取處理廚餘垃圾費；製作「大胃王吃播」或涉嫌浪費糧食等影像內容，也可能觸法。

全國人大常委會法工委副主任許安標昨天表示，各級政府應加強反食品浪費工作；縣級以上地方政府每年向社會公布反食品浪費工作情況；機關、國有企事業單位應加強公務接待、會議、培訓等公務活動用餐規範；公務活動用餐應當推行標準化飲食等。

在餐飲業者部分，餐飲服務提供者要主動對消費者進行防止食品浪費的提醒，要引導消費者按需適量點餐，不得誘導誤導消費者超量點餐，要提供小份餐等不同規格的選擇。若誘導、誤導消費者超量點餐造成浪費並拒不改正的，處1000元（人民幣，下同）以上1萬元以下罰款。

在消費者部分，餐飲業者可對造成明顯浪費的消費者收取處理廚餘垃圾費用。

草案還禁止製作、發布、傳播宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的節目（大胃王吃播）或影像資訊。違反規定的，責令整改，給予警告；拒不改正或情節嚴重的處1萬元以上10萬元(約1.5萬美元)以下罰款。

資料顯示，中國每年僅城市餐飲浪費就超過170億公斤。經常可見一桌子菜沒怎麼吃就倒掉的現象。

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