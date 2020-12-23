大連爆疫全民篩檢 離境須持7日內陰性證明

大連市本土疫情持續擴散，大連海洋大學22日停課封管，禁止學生外出。大批防疫人員進駐校內進行全員核酸檢測。（取材自微博）

大連爆疫情 ，22日起連三天再度進行全民核酸檢測 。文匯報報導，這也是繼今年「722」疫情後，大連再次在全市範圍內開展強制性全民核酸檢測，採樣人次預計超過700萬。

大連市衞健委副主任趙連表示，大連市金普新區、普蘭店區、大連灣地區正在開展大規模人群核酸檢測篩查工作。金普新區全員核酸檢測已累計採集人員125萬人，大連灣地區檢測出結果11萬1344人次，普蘭店區檢測出結果6萬335人次，均為陰性。

據報導，目前大連市金普新區光中街道金東路社區已被畫定為中風 險地區，並實施相應管控措施。金普新區內中小學包括幼兒園全部停課進行居家學習、培訓機構關停。全區醫院只開放急診，所有小診所全部關停，並對藥店嚴格管控。電影院、公共浴室、體育館、游泳館等公共場所一律關閉，並嚴格消殺和管控。

大連市金普新區管委會副主任王傑說，已同步對重點區域的格林小鎮、金潤小區、光中街道完成兩次全員核酸檢測。22日開始對五個街道全員進行第二次、對部分重點區域進行第三次核檢。

觀察大連市第五人民醫院主動進行核酸檢測時發現，相較此前單一採集口咽拭子或鼻咽拭子，今次檢測採取了更為嚴謹精準的「雙採樣」。與此同時，院方針對檢測者是否來自金普新區中風險地區還進行了嚴格篩查。與全民免費強制檢測不同，主動核酸檢測所需費用約在人民幣110元左右，醫療機構將出具核酸檢測報告。

報導指出，大連市統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作總指揮部口岸交通組發布通知，為更好落實疫情防控各項措施，有效阻止疫情向大連市以外地區擴散傳播，自22日起非必要不離連，確需離連人員需持有7日內核酸檢測陰性證明。