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病毒變異 鍾南山：對疫苗影響待觀察

中國新聞組／北京23日電
國家呼吸醫學中心22日掛牌、1期大樓啟用暨協同醫院合作啟動大會在廣醫一院召開。中國工程院院士鍾南山在揭牌儀式中介紹最近的新冠疫情防控進展。(取材自南方都市報)
國家呼吸醫學中心22日掛牌、1期大樓啟用暨協同醫院合作啟動大會在廣醫一院召開。中國工程院院士鍾南山在揭牌儀式中介紹最近的新冠疫情防控進展。(取材自南方都市報)

英國出現新冠病毒突變並引發大規模恐懼、逃亡潮，中國工程院院士鍾南山22日表示，英國變異的新冠病毒在毒性、致死率方面還沒有證據，其是否影響現有疫苗的有效性仍需觀察。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏也認為，只要疫苗接種有條不紊推進即可。

文匯報報導，國家呼吸醫學中心掛牌暨協同醫院合作啟動大會22日在廣州醫科大學附屬第一醫院舉行。

國家呼吸醫學中心名譽主任、中國工程院院士鍾南山在活動中提到，目前全球新冠肺炎病例越來越多，往後全球抗疫的局勢會越來越分化還是融合，這是必須面對的嚴峻考驗。

他指出，今年9月就發現了變異的病毒，但並不是在打完疫苗之後發現的。日前英國傳出病毒變異增加了70%傳染率，至於這種變異對新冠肺炎致死率等方面是否會帶來影響，目前還沒有具體研究；對於疫苗的有效性是否會影響，也沒有進一步的證據。

鍾南山稱，最近廣州舉辦2萬多人的馬拉松比賽，顯示了廣東、廣州領導和百姓的抗疫信心。要是明年的春節很有序，又能旅行，那就很成功了。但認為抗工作要繼續往前走，但「需要始終繃緊這根弦」。

報導指出，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏22日發布微博表示，英國突變株並不意外，疫苗接種有條不紊推進即可。

影音來源：YouTube

張文宏：英國突變株不意外

張文宏認為，病毒在傳播中不斷出現變異，並出現優勢株是必然的，是生物進化的自然現象。新冠病毒是一種RNA病毒，隨着病毒的複製過程自然地發生突變。成千上萬的突變已經出現，但只有極少數可能是重要的，並以可察覺的方式改變病毒。

他引述英國新冠研究機構（COG-UK）科學家Sharon Peacock的話稱，目前在S蛋白中大約有4000個突變，突變可用作病毒的傳播路徑和疫情暴發的監測，和致病性或者傳播力是否增強沒有必然的因果關係。

張文宏亦指出，目前疫苗會產生針對S蛋白許多區域的抗體，一個單一的突變降低疫苗的效力可能性不大。他說，病毒每天都會發生突變，隨着時間的推移，會有更多的突變發生，一旦發現對疫苗無效的變異，那時候可以很容易地對疫苗進行調整，就像我們在流感疫苗上做的那樣。

全球目前已經有多個國家開始施打新冠病毒疫苗。(新華社)
全球目前已經有多個國家開始施打新冠病毒疫苗。(新華社)

流感疫苗 英國 鍾南山

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