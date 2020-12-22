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網購性感衣 竟收到壽衣…她用這招順利退款

中國新聞組／北京22日電
網友淘寶網購買一件露膊上衣，收貨時驚見一件黑色暗花、花紋猶如壽衣的寬鬆上衣。（取材自臉書）
網友淘寶網購買一件露膊上衣，收貨時驚見一件黑色暗花、花紋猶如壽衣的寬鬆上衣。（取材自臉書）

上網購物最怕碰到收到的產品與照片差很大，退貨還遭到刁難。日前有一名中國網友在網上分享，她買了一件黑色露膊上衣，到貨時驚變「壽衣」。一開始，客服要求她給予好評才退回一半貨款，沒想到網友用了一招，「不到一分鐘立即全數退款成功」。

香港01報導，網友在臉書群組分享，自己從淘寶網店訂了一件「2020新款韓版設計」、價值29.98元人民幣（約4.5美元）的黑色露膊上衣，沒想到收貨時一打開，驚見一件黑色暗花、花紋猶如壽衣的寬鬆上衣，令她直言「好不吉利」。

她質疑，店方看中港澳地區的買家退貨時會遇上較多麻煩，特意態度強硬，讓人知難而退。她聯絡店方客服要求退款，對方反要先退貨才會退款，同時不會承擔運費，或要她先給予「5星好評」，才會退回相等於貨價一半的「紅包」，以用作下次購物。

網友憤而直接進入店舖開設的官方聊天群組，向其他買家講述事件，同時指出店方的處理手法有問題，「不到一分鐘立即全數退款成功」。

其他網友看到她的經歷，紛紛表示「學到了」，又指其遭遇絕不罕見，認為部分店舖存心欺騙，稱要記下其方法以備不時之需，「分明欺負港澳人士，看你怕麻煩不退貨，亂寄倉底貨給你」、「我試過收到一件不能接受的襯衫，後來我寄去退貨，又要運費又要關稅，好貴，以後都怕了」。

網友收貨時驚見一件黑色暗花、花紋猶如壽衣的寬鬆上衣。（取材自臉書）
網友收貨時驚見一件黑色暗花、花紋猶如壽衣的寬鬆上衣。（取材自臉書）

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