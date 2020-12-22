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鼓勵第三胎？高齡化沉重 社科院籲放寬生育

記者賴錦宏／北京22日電
中國社科院建議，應進一步放寬生育限制。圖為青海省人民醫院醫務人員正在照顧新生兒。（中新社）
中國社科院建議，應進一步放寬生育限制。圖為青海省人民醫院醫務人員正在照顧新生兒。（中新社）

中國社科院21日發表2021「社會藍皮書」，提及中國人口高齡化壓力較大，應進一步放寬生育限制、降低生育成本，防止「低生育」陷阱等。

藍皮書指出，在最近十多年幾乎全部大型抽樣調查數據均顯示，中國社會的生育意願偏低，故「十四五」期間（2021年至2025年）要加大人口政策調整力度，進一步放開生育限制，制定有效鼓勵和激勵生育的社會政策，持續降低生育、養育、教育的家庭成本，並逐步打造生育友好型政策體系及社會環境。

中國社科院社會學研究所所長陳光金在主題報告時表示，未來5年，中國面臨人口高齡化壓力較大，人口發展戰略急需調整等問題，他呼籲應讓生育政策更具包容性，特別是降低生育成本，提高年輕人生育意願和生育水平。

另一方面，中國還面臨居民收入差距較大、消費潛力需要增強等問題。陳光金稱，若依5等分收入分配數據比較，目前中國最高階層的收入相當於最低層的9倍之多，而這個數字在2005年時僅為7倍，反映大陸貧富懸殊問題嚴峻依舊。

對於「全面脫貧」，陳光金認為，相對貧困是不能消滅的，但中國必須推動人口長期均衡發展，避免低收入陷阱。

他進一步解釋，「橄欖型社會」（按：是指社會階層結構中極富極貧的很少，中間階層卻相當龐大）尚未在中國形成，為了提供更多空間予中等收入群體或中產階級發展，使社會勞動更加合理、公正公平，中國需要加強社會結構的現代化改進，推進經濟轉型和產業結構升級、基層社會創新。

至於如何提供更多的機會和空間給中等收入群體，他提出，「比如說社會學經常說的社會中間階層參與社會政治生活的可能性，保護他們擁有的權益。」

中國 低收入 教育

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