江蘇7旬翁想回春 砸百萬做醫美 結果讓人很崩潰…

一名7旬大爺花近百萬人民幣進行美容，引起關注。(取材自看看新聞)

近日，江蘇泰州市民周女士反映，近三年來，她71歲的父親在市區一家美容美髮店，前前後後累計消費了近百萬（人民幣 ，下同，15萬美元 ）元，其中最高一筆消費高達28萬元（約4.27萬美元）。這到底是怎樣的美容項目呢？

看看新聞報導，談起美容的消費經歷，周女士的父親周老稱，三年前，位於海陵區錦繡花園小區北門的一家美容美髮店剛開業，他在那兒充值了1000元用於理髮。

據報導，他最開始是在美髮店裡面剪頭髮、做按摩，後來工作人員向他推薦了一個醫美項目。據說做了這個醫美項目可以讓人變得更加年輕，這讓渴望重拾青春的周老動了心。於是，2019年7月7日，周老在這家店工作人員的推薦和帶領下，來到市區另一家美容機構做了一系列醫療美容項目。

「這一天就花掉了28萬，做了一個眼袋，包括臉上除皺，一個頸紋」。儘管手頭有些積蓄，但一下子消費了28萬元，周老還是有些心疼，但想到做這些醫美項目能夠變年輕，他心裡還是滿期待的。可是，一年多時間過去了，周老發現，這28萬花出去了，並沒有達到他想要的效果。

這家美容機構相關負責人表示，去年7月，周老確實在這裡做了面部青春逆齡、祛除眼袋、頸部除皺等一系列醫美項目，可是給周老做醫美項目的並不是他們的工作人員。

負責人管先生表示，那次他的美容機構僅僅是給南通一家醫療機構提供了醫美手術的場地，收取場地租用費。事後經協商，南通這家美容機構同意退還10萬元醫美費。

但這三年來，周老在錦繡花園北門這家美容美髮店消費近70萬元，據工作人員提供的周老2019年至今的消費紀錄，在這一年多時間裡，周老的消費次數達到百餘次。

周老表示，上個月，經店員推薦，他在這家店又花3.9萬元購買了服務套餐，可消費20次。店內工作人員拿出了一本價目表，指出了其中一項標價為15520元的服務套餐。這名店員聲稱，周老購買了兩套該套餐。不過在查看中發現，這項服務竟然是針對女性的私密養護套餐。

周老三年內在這家美容美髮店累計消費數十萬，如此價格高昂的服務是否涉嫌欺詐或誘導消費呢？泰州市市場監管局相關工作人員表示，經過調查，周老在沒有受誤導受欺騙的情況下發生的消費行為，應當認為不存在消費欺詐的問題。