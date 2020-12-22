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華為小公主微博首發自拍照 「高顏值」網熱議

中國新聞組／北京22日電
任正非小女兒姚安娜。（取材自微博）
任正非小女兒姚安娜。（取材自微博）

華為創辦人任正非的小女兒姚安娜（Annabel Yao）昨天突開通微博，第一篇貼文就是曬出自拍照，並祝大家「冬至快樂」，引起注意。網民不但稱讚姚安娜的高顏值，更眼尖發現她並不是用華為最新的Mate40手機，留言促她「手機該換了」。

綜合媒體報導，姚安娜21日在微博貼文寫道「冬至快樂，北京好冷呀」，並搭配自拍照一張。照片中可以看到她穿著黑色運動服、紮了馬尾辮，精緻五官有著大眼睛和尖下巴，顏值不輸網紅。

今年22歲的姚安娜是任正非與第二任妻子生的女兒、孟晚舟同父異母的妹妹。她在國外留學多年，今年剛從美國哈佛大學畢業，主修計算機科學和統計學，曾在波士頓科技公司BrainCo實習，參與研發智能假肢。她也活躍於名媛聚會，和澳門賭王女兒何超欣等人是閨密，被稱為「華為最美千金」。

報導引述網民評論，除了大讚她的美貌之外，也調侃「轉發有華為送嗎？」、「居然沒用Mate40？」

據了解，姚安娜目前尚未接觸家中的企業工作，但經常會參加時尚活動，被猜測可能會進入娛樂圈發展。也有人拿她來對照姊姊孟晚舟的際遇，孟晚舟目前仍在加拿大進行引渡官司。

華為 孟晚舟 美國

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