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遏民企一家獨大 中明年修反壟斷法

記者羅印冲／綜合報導

中國網路金融業者將面臨更嚴格的反壟斷法，全國人大法工委發言人岳仲明21日在記者會上表示，明年預安排的重點立法工作包括：修改反壟斷法、公司法、企業破產法，制定期貨法、印花稅法等稅收法律等，遏制民間企業一家獨大局面。

在當前嚴格管制金融放貸平台業者下，官方預告立法工作涉及反壟斷法，引起各界關注，由於此前反壟斷法對於網路金融的規範不明確，國家市場監管總局日前才會對阿里、騰訊旗下閱文及順豐以未申報為由祭出罰款，並強調互聯網業不是反壟斷法的化外之地。

澎湃新聞報導，岳仲明表示，2021年度立法工作計畫已經13屆全國人大常委會第78次委員長會議原則通過，對明年立法工作作出預安排。

明年立法工作立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法。

他並指出，明年預定安排的重點立法工作還包括了：推動高質量發展，圍繞創新驅動發展，保障全面深化改革和對外開放，修改科學技術進步法、反壟斷法、公司法、企業破產法，制定期貨法、印花稅法等稅收法律等。

岳仲明表示，明年立法任務艱鉅繁重，加強新技術新領域涉及的法律問題、國際法和涉外法律、區域協調發展相關立法、相關領域法典化編纂等研究工作。

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