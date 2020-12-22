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用電量飆升 湖南促「外電入湘」

中國新聞組／北京22日電
湖南省委副書記、代省長毛偉明20日與國家電網有限公司會談。（取材自鳳凰網）
湖南省委副書記、代省長毛偉明20日與國家電網有限公司會談。（取材自鳳凰網）

中國頻發出限電公告、甚至無預警停電，供電是否穩定備受關注。湖南省在上周發布有序用電通知，官方稱是因為「天氣偏冷、工業生產高速增長、農村用電需求集中」等。湖南省政府日前與國家電網有限公司、國家發改委、國鐵集團會談，表明希望國網「保障電力平穩運行」，爭取國家在能源保供、電煤運力等方面給予支持。

據政知新媒體報導，湖南省代理省長毛偉明在20日的會談上表示，受經濟持續穩定恢復、工業用電大幅攀升和氣溫驟降等多重因素疊加影響，今冬湖南地區電網負荷增長明顯，創下冬季用電負荷歷史新高。他提到，「希望國網公司華中分部進一步加快推動『外電入湘』、湖南電力重點項目建設，切實做好電力供應需求側管理，保障電力平穩運行」。

國家電網有限公司副總經濟師、華中分部主任陳修言表示，華中分部將「積極組織跨區跨省電力支援，確保電網安全運行，盡全力緩解湖南電力短缺矛盾」。

湖南省政府本月16日下發通知，要求在全省全面開展有序用電。根據通知要求，有序用電的時段為每日上午10時30分至12時、下午4時30分至晚間8時30分。在有序用電時段，除交通樞紐設施、醫療防疫場站、關係群眾人身財產安全的其他場所外，所有建築物外立面燈光照明、亮化工程、景觀照明、商業廣告大屏等用電設施一律關停。

針對南方各地紛紛「拉閘限電」現象，國家發改委17日坦承，某些地方確實有短期電力供應缺口，將會針對那些地方加強多渠道電煤供應，協調解決電煤運力，確保居民生活用電不受影響。國家發展改革委秘書長趙辰昕21日再次強調，包括湖南、江西、浙江等幾個省在內，居民生活用電都沒有受到影響。

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