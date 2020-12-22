廣州停電上熱搜 官方：沒缺電 是節能減碳

中國廣東省21日凌晨起多地爆出大停電，許多網友紛紛在微博上分享災況。（取材自微博）

繼浙江、江西、湖南限電引發民怨，廣州21日也傳出停電，「廣州停電」話題一度登上微博熱搜。廣州市供電局稱，是設備故障所致，與限電無關。惟事件仍引發猜測與澳洲 煤炭禁令有關，又或肇因官方為達成「巴黎氣候協定」減排承諾所做出的舉措。國家發改委則稱，浙江不存在缺電情況，是「個別地方」為促進節能減碳而採取限電措施。

廣州供電局在官微發布，因設備故障導致設備故障，目前已修復。（取材自微博）

本報系聯合報報導，廣東省多地21日凌晨突然停電，不少網友在微博表示除家居用電干擾，連路燈電力亦被中斷；另外有網友發現，由於水泵及手機發射站均斷電，導致供水和網路訊號亦受到干擾。

此次停電區域主要集中在荔灣區 、白雲區，家住荔灣區的李小姐表示，大概12時25分左右，家裡突然停電了，「從陽台往外望，除了荔灣中心醫院，還有幾棟建築物有緊急照明設備外，其他都是漆黑一片，後來過了大概半小時後電就來了。」

來源：RFA 自由亞洲粵語 YouTube

在此之前，湖南，江西，浙江等省分陸續發布有序用電或限電通知。

相關報導指出，關於推進有序用電的原因，各地有不同的陳述，其中最多的就是煤炭緊缺，而這種說法多與中澳關係緊張下，中國 暫停進口澳洲煤炭進口相聯繫，不過此說法遭科技博主反駁，稱截至今年10月，中國已向澳洲購買7049萬噸煤炭，即便不再進口澳洲煤炭，也只比2019年少了2200萬噸，所以減少澳洲煤炭進口數量對中國取暖供電的理論影響上限僅為0.38%。

廣東省多地無預警停水停電斷網，街道漆黑一片。（取材自新浪微博）

另有港媒引述分析指出，中國南方多地近期出口和生產量大增，導致發電排放增加，中國恐無法達成「巴黎氣候協定」中的應對承諾，才出手限電。中國在2016年加入「巴黎氣候協定」，承諾到2020年底，全國碳排放強度比2005年下降40%至45%。國家主席習近平日前出席「氣候雄心」峰會上強調，中國是巴黎氣候協定的積極踐行者。到13日，浙江等地隨即出台各項限電措施，宣稱減排。

中央社報導，中國國新辦21日舉行記者會，發表「新時代的中國能源發展」白皮書，但南方三省限電及廣東停電成為關注焦點。中國國家發改委秘書長趙辰昕表示，截至目前，包括湖南、江西、浙江等省在內，「居民生活用電都沒有受到影響」。而用電量激增帶動煤炭需求增加，導致最近煤價「略微有些上漲」。但發改委監測電廠存煤，無論存煤天數還是存煤總量「都是有保障的」。

趙辰昕指出，相較於湖南、江西的電力缺口，浙江的情況和湖南、江西「還不完全一樣」，浙江的電力供應「是能夠保障全省電力需求的，不存在電力供應不足的情況」。（浙江）省內個別地方為了促進「節能減排（碳）」，採取了「限制電力消費」的一些措施。