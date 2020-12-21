江蘇女墜湖穿羽絨服獲救 網：大難不死必有「厚服」

女子掉進湖中，漂在湖面上等待救援。（視頻截圖）

天氣越來越寒冷，不少人外出都會穿上羽絨服保暖，可除了保暖以外，近日更出現一起被羽絨外套「救命」的案例。江蘇徐州一女子日前不小心掉入公園的景觀湖，被公園保安和熱心路人合力救上。據目擊者稱，該女子疑似在拍照時倒著走路，腳下不小心踩空才掉入湖中。好在女子身上羽絨服的浮力，為眾人營救爭取很多時間。

大家天天娛樂報導，據目擊者表示，當時正在事發附近幫小孩拍照，然後聽到聲音就走到橋邊，便看到該女子掉入湖內的場景，「那個橋一邊有護欄一邊沒有，那個女子自己倒著拍照，沒注意到背後的路，然後踩空了就直接掉進去。」目擊者形容，女子因為穿了羽絨服，羽絨服內有氣體，仰面的時候，沒有從羽絨服裡面擠出來的氣體被羽絨服表面擋住，給落水者提供了浮力。

目擊者表示，自己不會游泳 ，女子墜湖後，不少路人想方設法去拯救落水者，「有的人到處找棍子來拉她上岸，有的已經把衣服脫了準備跳下去」，目擊者稱，當時正好一位公園保安有一個帶網的長竹竿，把它遞到河邊去，最終把落水者救上岸。

據報導，關於羽絨服，網上熱議，說是除了能禦寒保暖，關鍵時候還能「救命」。果真如此。但遇到落水不能亂動，如果因為緊張亂動把水擠掉，羽絨服吸了水反而會更沉，直接把人拖下去，這時候還不如沒穿衣服的了。

影片曝光後掀起網友討論，大家看了都紛紛留言，「以後長記性了吧」、「所謂的大難不死必有『厚服』？」、「什麼牌子的羽絨服，想買」、「這牌子是真的羽絨啊」、「嚇得我趕緊買個羽絨來穿」、「羽絨服身價暴漲」、「羽絨服秀啊」、「這種天氣果然還是該穿羽絨，保暖又保命啊」。

但也有網友抨擊園方，認為湖水四米深，卻不裝護欄，難保不會有孩童掉進去，希望公園可以好好改善。