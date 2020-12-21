廣東凌晨突停電 斷網斷水一片黑

廣東省廣州、東莞、深圳、中山、佛山、惠州、珠海等市21日凌晨突然停電，除家居用電受影響，連路燈電力亦被中斷，街道上漆黑一片；另有網友透露，由於水泵及手機 發射站均斷電，導致供水和網路訊號亦受影響，一位廣州市民說，她深夜時分致電供電局服務熱線查詢，獲得中國 南方電網回覆是「電網故障」。有部分地區現時已恢復供電。

即時中國報導，事件引起網友熱議，有留言表示：「用停電來迎接2020的冬至嗎？零點過後停了大概20分鐘，還是第一次毫無預警的停電」、「看看停電的廣州，感覺有點恐怖，路燈都沒電也是活久見了」、「我這邊沒停電但停水了，打熱線說是停電影 響供水。什麼時候有水啊等著洗澡呢」。

廣東省停電停水前毫無預兆大停電，造成部份地區有小混亂，醫院、老人院、學校宿舍均受影響，大面積停電；此外，停電波及多地基站發射站，令手機網絡訊號被斷。

報導指出，湖南、江西、浙江等省份近日陸續發布有序用電或限電通知，令民眾正常生活秩序受到影響。國家電網網站19日發布消息稱，近期在大範圍寒潮影響下，取暖用電負荷加速釋放，多地電網面臨用電高峰考驗，又指出目前電力供應形勢嚴峻，國網湖南電力已全面進入「戰時狀態」。