我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼1800萬例 佛州逾120萬

幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

中國疾控專家警告：二階疫情至少持續1年

中國新聞組／北京21日電
廣州市南沙區東涌文化廣場核酸檢測現場。(取材自南方都市報)
廣州市南沙區東涌文化廣場核酸檢測現場。(取材自南方都市報)

中國國家衛生健康委員會高級別專家組成員曾光19日表示，新冠肺炎疫情很快要進入第二階段，也就是全球開始大規模接種疫苗，直到普遍免疫，這段時間可能要1到2年，甚至更長。

第一財經報導，曾光說，2019冠狀病毒疾病從疫情爆發到現在為止是第一階段，在沒有疫苗的情況下人類與病毒作鬥爭；第二階段馬上開始，全球開始大規模接種疫苗，終點是全球獲得普遍的免疫狀態。

曾光認為，第二階段比第一階段的時間還要長，可能1到2年，甚至更長，而且這段時間將更殘酷，因為從國際大背景來看，現在是在全球疫情最高點上開始疫苗接種，發病人數和死亡人數超過第一階段。

曾光並指出，「中國現在已經出現了疫情頻發和多發的情況，如果再進一步的發展，這是非常需要引起重視的公共衛生問題」。他建議，中國應該有高級智庫來從戰略角度規畫公共衛生的發展，整體謀畫、系統重塑、全面提升。

廣州隔離酒店 女雜務員確診

新華社報導，廣州市南沙區昨天在入境隔離酒店工作人員的例行檢測中，發現一名女子檢測呈陽性，經專家組判定為新冠肺炎無症狀感染者，所涉的普琳酒店全面進行消殺工作。該名31歲女患者為入境隔離酒店普琳酒店雜務員。此前，11月28日和12月4日及11日，她3次檢測均為陰性。

南方都市報報導，南沙區新冠肺炎防控指揮部接報後立即啟動新冠肺炎疫情應急處置工作機制，組織開展流行病學調查，確定東涌居委等為重點排查範圍，迅速組織開展重點人群核酸檢測篩查。

據國家衛健委統計，截至19日，中國現有309例確診，累計治癒出院病例有8萬1886例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬6829例，現有疑似病例4例。累計追蹤到的密切接觸者有89萬1010人，還在醫學觀察的密切接觸者有6596人。

疫情 檢測 中國

上一則

繼螞蟻之後 京東、騰訊火速下架網路存款產品

下一則

6國隱私態度研究：中國人對人臉識別接受度最高

延伸閱讀

日本武田藥品 最快1月在日本試驗莫德納疫苗

日本武田藥品 最快1月在日本試驗莫德納疫苗
疫苗第2波誰先打？CDC諮委：75歲以上、特定職業

疫苗第2波誰先打？CDC諮委：75歲以上、特定職業
75歲以上及必要工作員工將是第二波疫苗接種者

75歲以上及必要工作員工將是第二波疫苗接種者
8成民眾願打疫苗 4成仍在觀望

8成民眾願打疫苗 4成仍在觀望

熱門新聞

江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？
病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播