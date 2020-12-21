中國疾控專家警告：二階疫情至少持續1年

廣州市南沙區東涌文化廣場核酸檢測現場。(取材自南方都市報)

中國 國家衛生健康委員會高級別專家組成員曾光19日表示，新冠肺炎疫情 很快要進入第二階段，也就是全球開始大規模接種疫苗，直到普遍免疫，這段時間可能要1到2年，甚至更長。

第一財經報導，曾光說，2019冠狀病毒疾病從疫情爆發到現在為止是第一階段，在沒有疫苗的情況下人類與病毒作鬥爭；第二階段馬上開始，全球開始大規模接種疫苗，終點是全球獲得普遍的免疫狀態。

曾光認為，第二階段比第一階段的時間還要長，可能1到2年，甚至更長，而且這段時間將更殘酷，因為從國際大背景來看，現在是在全球疫情最高點上開始疫苗接種，發病人數和死亡人數超過第一階段。

曾光並指出，「中國現在已經出現了疫情頻發和多發的情況，如果再進一步的發展，這是非常需要引起重視的公共衛生問題」。他建議，中國應該有高級智庫來從戰略角度規畫公共衛生的發展，整體謀畫、系統重塑、全面提升。

廣州隔離酒店 女雜務員確診

新華社報導，廣州市南沙區昨天在入境隔離酒店工作人員的例行檢測 中，發現一名女子檢測呈陽性，經專家組判定為新冠肺炎無症狀感染者，所涉的普琳酒店全面進行消殺工作。該名31歲女患者為入境隔離酒店普琳酒店雜務員。此前，11月28日和12月4日及11日，她3次檢測均為陰性。

南方都市報報導，南沙區新冠肺炎防控指揮部接報後立即啟動新冠肺炎疫情應急處置工作機制，組織開展流行病學調查，確定東涌居委等為重點排查範圍，迅速組織開展重點人群核酸檢測篩查。

據國家衛健委統計，截至19日，中國現有309例確診，累計治癒出院病例有8萬1886例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬6829例，現有疑似病例4例。累計追蹤到的密切接觸者有89萬1010人，還在醫學觀察的密切接觸者有6596人。