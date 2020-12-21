中官員點子：腐敗分子貪幾個億 財產可作養老儲備金

前人民銀行行長戴相龍。（香港信報財經網資料照）

中國 養老金支付壓力日益嚴峻，人民銀行前行長、大陸全國社保基金理事會前理事長戴相龍19日在中國社科院舉辦的養老金論壇上建議，將一定比例的土地出讓金及懲罰沒收的貪官財產劃入社保基金，以充實養老金儲備。

據界面新聞，戴相龍認為上述建議可行且合理，並稱現在啟動也為時不晚。「現在行政法院罰款沒收的錢不少，腐敗分子一下子幾個億、十來億，我不知道全國多少錢，我們能不能建議設立一個行政司法罰沒款專戶，所有的罰沒款到這個專戶，到一定時期全部或者一部分劃入到養老儲備基金，我覺得這個是合理的」。

他認為，就政府主導並管理的基本養老保險 、企業自主發展的企業年金和職業年金、個人儲蓄養老保險和商業養老保險在內的個人養老金三大支柱而言，中國大陸有能力保持養老金收支長期持續平衡。

同時，戴相龍指出，國有土地或國家徵用的集體土地進入市場後，可取出一定比例的土地出讓金用於社會保障支出，包括劃作社會保障資金、養老儲備資金等，特別是中等城市仍在擴大建設，現時實行為時未晚。

中國老齡化近年日趨嚴重，養老金可持續性受到威脅。2019年，全國社會保險基金收支結餘5854.86億元（人民幣，下同），在剔除財政補貼後的實際盈餘，則連續第七年為負。另據中國保險行業協會發布的《中國養老金第三支柱研究報告》預測，未來5至10年，中國養老金缺口預計會達8至10兆元。

•金融領域反貪腐 83人被查

另據明報及澎湃新聞報導，今年是中國官方制定「防範化解重大風險三年行動」的最後一年。據媒體不完全統計，截至18日，今年金融領域至少有83人被查；其中，59人來自銀行業金融機構，以中小銀行被查人數最多，被查的23名中小銀行高管中，農商行有15名，城商行有8名。

在被查官員中，包括農行陝西分行前原副行長韓楨等4人是退休 後被查。韓被查時已退休6年。