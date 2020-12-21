6國隱私態度研究：中國人對人臉識別接受度最高

北京大學光華管理學院教授孟涓涓表示，研究表明，相對於其他國家，中國 人對隱私 非常關注，但出於對政府的信任，對個人信息的使用表現出較高接受程度，尤其在公共事務方面。

澎湃新聞報導，以上結論來自光華人工智能 與社會科學交叉學科平台和曠世人工智能道德倫理委員會的聯合研究。孟涓涓表示，團隊從中國、日本、新加坡、美國、德國、沙烏地阿拉伯六國選取了代表性樣本4500人，在2020年11月份進行在線問卷調查。

報導指出，調查結果顯示，中國人對人工智能的了解程度高於其他五國，也是六國中最在乎隱私的。但中國人並不是六國中最擔心隱私安全問題的，對人臉識別的接受程度也最高。

對於隱私態度的調查結果，孟涓涓表示，中國人重視隱私但不是最擔心隱私安全，可能是基於對政府的信任。此外，人工智能、人臉識別已經在中國日常生活中大規模應用，也增加了中國人對人工智能、人臉識別的了解和接受程度。

對於隱私問題的擔憂，調查結果顯示出了明顯的跨文化差異。中國人最擔心個人信息洩露和濫用會影響財產和數據資產安全。相比之下，美國人更在乎個人信息披露上要有自由選擇權。

對於在隱私問題上更信任的企業特性，中國與其他國家也有著明顯的差異。中國人認為，跟政府相關的企業特性最能打消隱私顧慮，而歐美國家更相信企業和行業自治。

據報導，孟涓涓表示，「中國人認為，政府監管力足夠強，有完善的隱私保護政策，與政府部門有合作的企業更值得信任。德國、日本、新加坡更看重企業對隱私問題的倫理道德重視程度，以及企業嚴格遵守隱私法規的聲譽。美國與沙烏地阿拉伯則更重視企業在使用和共享數據之前是否向用戶請求權限。」

研究引起網民討論，部分聲音表示，「我不贊同這篇文章的觀點」，另有網民嘲諷，「中國人不是重視隱私，是愛打聽隱私」。還有網民呼籲，「人臉採集一定要嚴控，對以前採集的要審查。」