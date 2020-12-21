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反壟斷延燒！出租車聯盟籲查滴滴出行

記者林汪靜／綜合報導
中國出租汽車產業聯盟日前致函國家市場監管總局及交通運輸部，呼籲就滴滴出行與優步中國（Uber）合併案進行反壟斷調查。(路透)
中國出租汽車產業聯盟日前致函國家市場監管總局及交通運輸部，呼籲就滴滴出行與優步中國（Uber）合併案進行反壟斷調查。(路透)

中國官方祭「反壟斷法」處罰阿里巴巴等三企業後，其他領域也跟進祭起反壟斷大旗。中國出租汽車產業聯盟日前致函國家市場監管總局及交通運輸部，呼籲就叫車平台滴滴出行與優步中國（Uber）合併案進行反壟斷調查，並查處平台其他壟斷行為。

經濟觀察報報導，中國出租汽車產業聯盟17日發出「出租汽車產業聯盟致國家市場監管總局關於繼續對滴滴出行和優步中國合併案開展反壟斷調查的建議函」。

中國出租汽車產業聯盟稱，滴滴出行和優步中國合併後，滴滴出行的月均活躍用戶大幅提升，網約車領域呈現「一家獨大」的格局。今年5月，滴滴平台的月活躍人數為5439萬人，是第二名首汽約車的22倍多。

中國出租汽車產業聯盟還指控，滴滴出行違反網約車管理相關法規，在多個城市繼續向不符合資格的車輛和人員派發訂單，還在今年3月推出花小豬平台，採用補貼和低價方式，在三四線城市中搶占巡遊車和正規網約車市場，嚴重違背公平競爭原則，擾亂行業秩序，企圖形成新的壟斷。

報導說，從2016年滴滴和優步中國合併的同時，中國官方就已展開反壟斷調查。2018年隨著國家市場監督管理總局成立，反壟斷執法職能轉至市場監管總局，但「尚未看到關於此案的調查進展以及最終結果」。

中國 汽車 網約車

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