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西安櫟陽城遺址「後宮」出土 可見秦漢建築布局

中國新聞組／北京20日電
櫟陽城三號古城發掘。（取材自中新網／西安市文物局供圖）
櫟陽城三號古城發掘。（取材自中新網／西安市文物局供圖）

陝西省西安古名長安，作為中國歷史的首都地位長達800多年。秦漢櫟陽城遺址是漢王朝的第一個帝陵和陵邑，經過考古發掘，清理出了宮城區域內的「後宮」區。古城勘探中並發現、試掘確定了多座大型宮殿建築，判斷其時代為戰國中期至西漢前期，對深入揭示戰國秦漢建築布局和發展有著重要的學術價值。

中新網報導，文獻記載，櫟陽城在秦獻公、秦孝公時期，秦末塞王司馬歇，漢初劉邦都曾以之為都城，是西安附近秦咸陽、漢長安外的第三座秦漢都城。此外，在高祖七年「長樂宮成，自櫟陽徒長安」後，漢太上皇仍居櫟陽，死後並葬於櫟陽，置萬年縣以奉陵寢，是漢王朝的第一個帝陵和陵邑。

西安市文物局19日晚披露，秦漢櫟陽城遺址經過考古發掘，清理出了宮城區域內的「後宮」區。考古隊在櫟陽城遺址先後確定了一號、二號、三號等三座古城，並在三號古城中勘探發現、試掘確定了多座大型宮殿建築。

通過發掘，確定在六號建築北側的東西向牆基應在三號古城中具有重要的區劃意義，目前發掘確定的大型建築，均集中分布在該牆基之南，而在其北側則建築甚為「稀疏」。

考古人員透過對三號古城核心區的一系列考古勘探，判斷其時代為戰國中期至西漢前期，正是秦漢櫟陽為都的所在地。三號至九號建築的清理，也是首次完整揭露該時期「後宮」區域，對深入揭示戰國秦漢建築布局和發展有著重要的學術價值。

從考古清理看，櫟陽城遺址三號古城的建築規模大、等級高，與文獻中秦人在櫟陽城中不斷進行的製度性改變的文獻記載相近。

考古部門表示，在櫟陽城遺址發現的建築材料、建築平面、建築布局均與以往認識有較大的發展，它們深刻的影響著之後的秦咸陽、漢長安城的相關製度。

「公」字雲紋瓦當。（取材自中新網／西安市文物局供圖）
「公」字雲紋瓦當。（取材自中新網／西安市文物局供圖）

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