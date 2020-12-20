習近平吃過暴紅… 北京慶豐包子店2員工確診

習近平曾在北京慶豐包子排隊點餐吃包子，而被網友封為「習包子」。（取材自人民日報）

中國 國家衛健委發布，截至18日新增確診17例，其中本土新增3例。特別的是，北京 新增2例確診，歸屬境外輸入的關聯病例，這兩例都是北京慶豐包子鋪酒仙橋店員工，因為與境外輸入確診病例密切接觸而感染。

北京慶豐包子鋪因為中國主席習近平曾「微服」買包子，主席套餐成了旅客到店消費的招牌 ，在中國掀起一波包子熱。慶豐包子鋪酒仙橋店兩名員工正是因為14日密切接觸境外輸入確診病例，在首次檢測 陰性、二度檢測證實陽性感染。

慶豐包子鋪目前已關門，暫時不對外營業。北京疾控發布通報，12日至14日曾在慶豐包子鋪酒仙橋店用餐的民眾主動聯繫，進行必要檢測。

由於北京恢復直航後，境外輸入案例增多，華中科技大學附屬同濟醫院感染科主任醫師宋建新解釋，境外輸入無症狀患者經過一段時間後，多會轉為確診病例。

另據聯合新聞網報導稱，北京再現本土疫情，官媒竟創「新詞」，稱為「境外輸入確診關聯病例」，對此，中國大批網友痛批：「什麼都算境外，這就是境內感染！」。

網友表示「文字遊戲還是大首都會玩」、「境外輸入不都是在閉環式隔離14天嗎？怎麼接觸到的？」。不過也有網友持支持態度並稱，「這麼精準的詞彙都被一群文盲批判，這是一種悲哀」、「為什麼非得讓直接說是本土病例？再怎麼說也不能直接說本土病例吧服了」。

據中國國家衛生健康委員會官網的通報，18日新增的3例本土病例，除了北京的2例外，另1例在遼寧。大連市官方指，病例是一名39歲的男廚師，在集中隔離期間核酸檢測陽性。已轉入省新冠肺炎集中救治大連中心隔離治療，經臨床診斷為確診病例，目前已轉運至集中隔離酒店。