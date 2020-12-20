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中國人搶買883萬瓶1499元茅台…不喝 「倒賣」3000元

中國新聞組／北京20日電
哄嗆茅台轉售謀利，形成了一套完整的「倒賣」產業鏈。(取材自AI財經)
哄嗆茅台轉售謀利，形成了一套完整的「倒賣」產業鏈。(取材自AI財經)

貴州茅台酒價高難買，多年來一直都是市場上的搶手貨，但據媒體調查發現，多數人哄嗆茅台並不是為了買回去喝，而是都轉售謀利，這也使得平價茅台形成了一套完整的「倒賣」產業鏈。業界人士感嘆，茅台早已成了投資商品，逼得想喝的人不得不放棄喝茅台。

AI財經社報導，即使近日史上最大平價飛天茅台放量季，想搶到一瓶官方指導價1499元的53度飛天茅台依然困難。天貓、京東、蘇寧易購基本都是「秒光」，難度係數與春運搶火車票有得拚。想通過其他渠道搶茅台也沒那麼容易，例如在遵義茅台機場買茅台得先買機票；而入住茅台國際大酒店就能買到平價茅台優惠，也使酒店未來半年房間已全部被訂完。

報導指出，「搶茅台」的現象背後，存在著一張巨大的利益鏈，層層加碼後，消費者必須付出每瓶3000元左右的代價才能買到飛天茅台。即使茅台在四季度加大了直銷渠道的投放占比，約有883萬瓶平價茅台投向市場，仍是一瓶難求。

搶茅台因此登上微博熱搜榜，有人感慨：「我們到底在和誰搶茅台？」。報導說，哄搶平價茅台者若搶完自己喝，飛天茅台的流通環節就終止了，但大量的人都選擇再繼續流通，以高價賣出去，形成一套完整產業鏈。一位消費者說，他最近搶購了四瓶飛天茅台，全部以2400元一瓶的價格出售，總共賺了3604元。

在搶平價茅台的產業鏈裡，有全憑運氣賺錢的「羊毛黨」，更多的是散落在全國各地的專業「黃牛黨」，他們有的蹲守在遵義茅台機場，看到有人提著茅台酒出來就上前問對方賣不賣；有的人守在網路上搶貨；還有的從羊毛黨升級為黃牛黨，中間倒一手賺錢。

報導指出，多位零售渠道商稱，茅台集團將搶茅台的規則定得複雜，是為了將炒茅台的人拒絕在門外，讓真正想喝的人能以平價買上。但實際情況是，炒茅台的人依然有辦法搶，而喝茅台的人卻因為規則複雜而放棄了。多位企業中高層就說，他們很久沒喝茅台了，一是搶不到，二是倒賣產業鏈帶來的假酒問題讓他們不敢買，最終不得不放棄喝茅台。

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