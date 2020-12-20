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中國百萬人打疫苗 無不良反應 「病毒變異不影響效果」

記者戴瑞芬／北京20日電
新冠疫苗接種，目前傳出部分地區已定價為每針200人民幣。(新華社)
新冠疫苗接種，目前傳出部分地區已定價為每針200人民幣。(新華社)

中國國家衛健委昨證實，7月起動新冠疫苗試驗接種至今，已經完成100多萬劑次的接種，沒有出現嚴重的不良反應。針對病毒已經出現新變異種，衛健委表示，出現的變異在正常範圍內，研判未影響疫苗效果。

國務院聯防聯控機制新聞發布會昨天舉行，國家衛生健康委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉表示，目前累計完成100多萬劑次的新冠疫苗緊急接種工作。經過嚴格的不良反應監測和追蹤觀察，沒有出現嚴重的不良反應。其中針對6萬多人赴境外高風險地區進行接種後的持續監測，初步發現，接種了疫苗的人和沒有接種疫苗的人的感染風險和感染程度有顯著的差異。

打一針200元？「依成本定價」

鄭忠偉表示，用於緊急使用的滅活疫苗就是國藥中生的兩款、科興的一款，在境外也在開展三期臨床試驗，到目前已累計有7.5萬人、15萬劑次人員的接種。研究表明，沒有出現嚴重的安全隱患。

由於英國、南非等國陸續傳出新冠病毒變異，這些變異是否會影響疫苗的有效性備受關注。中國疾控中心免疫規畫首席專家、主任醫師王華慶表示，病毒變異是一種正常現象，目前新冠病毒的變異處在正常範圍內，沒有看到對疫苗效果的影響。

此外，中國將全面開展新冠疫苗接種，國家衛生健康委副主任曾益新指出，全面接種將分兩步走，先對包括從事進口冷鏈、口岸檢疫、航空空勤、生鮮市場、公共交通、醫療疾控等等重點人群施打，再對老人及慢性病患施打。他並強調，新冠疫苗保護作用，半年以上基本沒有問題。

此前傳出一支疫苗價格約200人民幣(約30美元)，但官方尚未明確疫苗定價。鄭忠偉表示，疫苗的最終價格，將依據成本，他表示，隨着生產規模和使用規模的擴大，將會形成相應的價格機制。

巴西再收200萬劑中國疫苗

另據明報報導，巴西聖保羅州政府18日再收到200萬劑自中國進口的新冠疫苗CoronaVac。該疫苗是聖保羅布坦坦研究所與北京科興生物公司合作研發，目前正在巴西進行三期臨牀試驗。聖保羅州長多利亞稱，這是第三批抵達巴西的CoronaVac疫苗，目前該州已確保有312萬劑疫苗。

中國國家衛生健康委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉表示，目前累計已經完成100...
中國國家衛生健康委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉表示，目前累計已經完成100多萬劑次的新冠疫苗緊急接種工作，沒有出現嚴重的不良反應。(取材自澎湃新聞)

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