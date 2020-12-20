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陝西距今4千年石峁遺址 入選美期刊「十大發現」

記者羅印冲／北京20日電
陝西距今4千年石峁遺址。（取自陝西發布微博帳號）
陝西距今4千年石峁遺址。（取自陝西發布微博帳號）

美國考古學會期刊《考古》（Archaeology）近日在其2021年1月／2月期刊上發布了其評選的「十年來十大發現」，位於中國陝西的石峁遺址榜上有名。

該期雜誌同時也發布其評選的「2020年十大發現」，河南「許昌人」遺址出土的一座微型鳥雕像入選。

據香港01報導，由美國考古學會主辦、已連續出版70餘年的考古雜誌，自2006年開始，每年都會評選本年度世界十大考古發現。

據《考古》雜誌介紹，陝西北部毛烏素沙漠邊緣可見的古代石牆最初被認為曾經是長城的一部分。但是，當考古學家對它們進行深入調查時，他們意識到那裡埋藏著更古老，更複雜的東西。他們發現了失落的石峁城，可以追溯到公元前2300年。

在過去10年中，包括陝西省考古研究院的孫周勇在內的發掘者揭露了一座擁有巨大防禦工事和複雜基礎設施的石城，數以千計的豪華文物，以及一座230英呎高的階梯式金字塔，這是石峁統治者和領導家族的住所。該遺址的年代和地理位置都令人驚訝，因為人們認為，中華文明是在石峁建立大約500年後首先在中原發展起來的。

「這個發現真的令我和其他考古學家感到迷惑，」孫周勇說， 「石峁揭示了中國城市化的獨特軌跡。這個曾經強大的王國在古代文字記載中是完全未知的。」

同樣列入十年間十大考古發現的，包還括希臘的獅鷲戰士之墓、克羅埃西亞的文迪亞洞穴、加拿大北極圈的皇家海軍「埃里伯斯」號和「恐怖」號的殘骸，以及埃及薩加拉的木乃伊作坊等。

河南「許昌人」遺址出土的一座微型鳥雕像則入選「2020年十大發現」。《考古》雜誌指出，這座1.35萬年前的靈井鳥雕是中國最古老的雕塑，它的發現將東亞雕塑的起源提前了8000多年。

中國 雕塑 美國

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