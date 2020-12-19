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兩天一夜遊、99元包吃住…他臥底拍回「逃難」片

中國新聞組／北京19日電
一名youtuber分享參加包吃住的兩天一夜99元旅遊團，該團有1000多人需一起搭火車前往河南靈寶。 (取材自無修飾的中國)
一名youtuber分享參加包吃住的兩天一夜99元旅遊團，該團有1000多人需一起搭火車前往河南靈寶。 (取材自無修飾的中國)

兩天一夜的旅行團竟只要人民幣99元（約15美元）？日前，一名youtuber參加此行程至中國河南的靈寶市，雖然全程包吃包住，但品質卻極度不佳，讓網友直呼這場旅行「像是在逃難」。

來源：YouTube

聯合新聞網報導，一位中國YouTuber 在他的頻道「無修飾的中國」上傳影片分享；上個月參加一個包吃住的兩天一夜99元旅遊團，該團一共1000多人，需一起搭乘火車前往河南靈寶市，再轉巴士轉乘至目的地。

到了目的地後，外面開始下大雪，旅行團只端出一鍋鍋「大雜燴」配饅頭來應付午餐，且因為人數眾多，不少人只能站在雪中吃飯。

隨後，巴士又載著全團至一個行程表中沒有提到的地點，是一個「專賣金飾的商店街」。對此，導遊也強調是因為這裡黃金便宜，便想安排1小時讓他們看看，並不是強制購物。最後，到了旅館後卻發現，房內雖乾淨，但連充電器需要掃碼付費才能使用。

此影片一上傳，許多網友看了便紛紛留言「這是逃荒還是旅遊」、「這種廉價旅行是一種折磨，一點樂趣也沒有」、「國內貪便宜的人太多了，旅行社只能辦這種低價團，長久下去的結果就是好的旅遊團辦不下去，都是在騙」、「我真的感覺不怎麼樣，換成是我再便宜也不去」。

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