男乘客車站昏迷 女醫摘口罩CPR 網狂讚

疫情期間，女子不顧危險幫他人做CPR。（取材自微博）

「如果我感染了新冠肺炎 ，還有治癒的機會；如果這名患者錯過了最佳搶救時機，後果就不堪設想了」；河北張家口某醫院的奚姓醫師，日前在北京 車站為一名昏迷男子進行人工呼吸(CPR)，現場影片傳開後，網友大讚她摘下口罩伸援的義舉，在疫情 期間更顯得溫暖。

香港01報導，12月8日晚上，一名中年男子在北京車站的候車室，突然癱坐在座位上，嘴部微張、失去意識，附近女乘客見狀便為他檢查鼻息，指示其他人將男子平放地上。女乘客隨後脫下外套，跪地為昏迷男子做心肺復甦，更除下口罩進行人工呼吸，不久再有2名乘客上前幫忙，直至救護員到場。

3名候車乘客為陌生男子搶救的一幕感動大批網友，紛紛稱讚他們挺身而出，「在這個特殊時期能夠對嘴呼吸搶救病人，讓人敬佩」、「在他人危難之際能伸出援手，就是一個純粹的人，一個高尚的人」、「特殊時期，妳摘下口罩的樣子太美了」。

29歲奚女士是張家口一家醫院的耳鼻喉科醫師；她憶述事發經過，自己剛好坐在昏迷男子後方，聽到其家人求救便立即幫忙。因為對方還有呼吸和反應，以為只是血糖過低，便跑去買糖，回去後再檢查男子鼻息，判斷需以心肺復甦法施救。

被問會不會擔心有感染新冠肺炎的風險，奚醫師坦言當時情況緊急，戴着口罩吹氣沒有用，「根本沒想那麼多」，換作是其他醫師，也會有同樣的舉動，她謙稱「沒什麽值得表揚的」。

奚醫師也感謝施救期間，有另一乘客主動接替她繼續為病人做心外壓，還有乘客進行針灸治療。最讓她感動的是，當她交付病人予救護員後，車站職員更帶她去消毒，提供新的口罩；幸好最後收到好消息，病人送上救護車後測量到心跳，相信沒有生命危險。