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中製疫苗專機送出國 專業「冰櫃」控溫

中國新聞組／北京19日電
首都機場貨櫃倉庫裡的新冠疫苗溫控箱。（取材自新京報）
首都機場貨櫃倉庫裡的新冠疫苗溫控箱。（取材自新京報）

越來越多國家向中國購買新冠疫苗，如何將疫苗平安運送出國成了防疫新課題。據新京報報導，目前新冠疫苗大都必須在低溫環境下運輸，因此，需要將疫苗裝進主動式溫控箱，保持恆溫環境。而機場也為新冠疫苗開設了專屬的綠色通道，加快通過安檢。

報導指，目前新冠疫苗運輸量占北京首都機場地服公司醫藥類運輸量的一半以上。首都機場地服公司貨運分部經理陳欣表示，公司已經承攬了包括土耳其航空、瑞士航空、荷蘭皇家航空、俄羅斯空橋貨運航空等多家航空公司的疫苗運輸任務。

陳欣說，航空公司接到疫苗運輸任務後，會將溫控箱（冰櫃）送到疫苗生產企業，企業將疫苗裝入溫控箱後，再運回地服公司貨站準備出港。在機場的貨倉裡有新冠疫苗冰櫃專屬的獨立區域，可以充電。

陳欣稱，冰櫃可以保證5℃的恆溫環境，為疫苗營造最適宜的溫度，且完全符合飛機貨艙的裝載要求，所以整個冰櫃可以直接「搭飛機」，不需要將疫苗移出冰櫃外，

南航貨運物流公司溫控項目負責人張慧姝表示，新冠疫苗的運輸與其他疫苗類似，都屬於溫控藥品的運輸，運輸流程和要求也基本一致，「我們根據現場的情況，機動靈活地調配安檢通道，同時配以專門的保障人員，確保疫苗能夠盡快過檢」。

報導稱，隨著新冠疫苗運輸量的逐漸增加，地服公司的冷鏈運輸團隊也更加忙碌。冷鏈運輸領班趙冉表示，新冠疫苗在存儲和運輸過程中絕對不可以失溫，所以在完成接收檢查後，採用主動式溫控箱交運的疫苗被運送至指定充電區充電續航。其間，工作人員要對裝有疫苗的溫控箱進行巡檢，通過溫控箱上的電子屏查看箱內溫度和電量。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

疫苗 機場 北京

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