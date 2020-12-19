中製疫苗專機送出國 專業「冰櫃」控溫

首都機場貨櫃倉庫裡的新冠疫苗溫控箱。（取材自新京報）

越來越多國家向中國購買新冠疫苗 ，如何將疫苗平安運送出國成了防疫新課題。據新京報報導，目前新冠疫苗大都必須在低溫環境下運輸，因此，需要將疫苗裝進主動式溫控箱，保持恆溫環境。而機場 也為新冠疫苗開設了專屬的綠色通道，加快通過安檢。

報導指，目前新冠疫苗運輸量占北京 首都機場地服公司醫藥類運輸量的一半以上。首都機場地服公司貨運分部經理陳欣表示，公司已經承攬了包括土耳其航空、瑞士航空、荷蘭皇家航空、俄羅斯空橋貨運航空等多家航空公司的疫苗運輸任務。

陳欣說，航空公司接到疫苗運輸任務後，會將溫控箱（冰櫃）送到疫苗生產企業，企業將疫苗裝入溫控箱後，再運回地服公司貨站準備出港。在機場的貨倉裡有新冠疫苗冰櫃專屬的獨立區域，可以充電。

陳欣稱，冰櫃可以保證5℃的恆溫環境，為疫苗營造最適宜的溫度，且完全符合飛機貨艙的裝載要求，所以整個冰櫃可以直接「搭飛機」，不需要將疫苗移出冰櫃外，

南航貨運物流公司溫控項目負責人張慧姝表示，新冠疫苗的運輸與其他疫苗類似，都屬於溫控藥品的運輸，運輸流程和要求也基本一致，「我們根據現場的情況，機動靈活地調配安檢通道，同時配以專門的保障人員，確保疫苗能夠盡快過檢」。

報導稱，隨著新冠疫苗運輸量的逐漸增加，地服公司的冷鏈運輸團隊也更加忙碌。冷鏈運輸領班趙冉表示，新冠疫苗在存儲和運輸過程中絕對不可以失溫，所以在完成接收檢查後，採用主動式溫控箱交運的疫苗被運送至指定充電區充電續航。其間，工作人員要對裝有疫苗的溫控箱進行巡檢，通過溫控箱上的電子屏查看箱內溫度和電量。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)