傳拚春節前接種5000萬人 中國外交部回應了

中國計畫在春節前大規模為民眾接種新冠疫苗的消息受外界關注，圖為國務院副總理孫春蘭日前在北京科興公司調研。(新華社)

全球新冠疫情仍緊，疫苗 戰在各國紛「開打」之際，傳出中國 計畫在春節高峰期到來前，為5000萬人接種新冠疫苗的消息。對此，中國外交部並未具體回應。另一方面，對於中國即將開始大規模疫苗接種，英媒示警，認為中國部分疫苗臨床實驗程序不完備，有安全疑慮。

環球網報導，在18日舉行的外交部例行記者會上，路透記者提問稱，據南華早報報導，中國計畫在春節前為5000萬人接種新冠疫苗，是否真實？對此，發言人汪文斌表示，中方一直高度重視疫苗的安全性和有效性，「關於中國國內的疫苗接種問題，我們建議你向有關的主管部門去詢問。」

根據南華早報的報導，北京 正計畫分發1億劑由中國國藥集團和北京科興控股生物技術有限公司製造，分成兩階段接種的滅活疫苗，開始分發的時間點可能依各省狀況各異，但官員們被告知第一階段5000萬劑的疫苗要在明年1月15日前施打完畢，第二階段要在2月5日前完成，目的是為了趕在2月11日開始的春節假期前結束施打，以降低假期間疾病傳播的風險。

對於上述消息，自由亞洲電台引述英國金融時報「中國疫苗走向世界需解決的問題」的時事分析，現在中國研製的疫苗中，不僅沒有一款走完研製疫苗應該走的所有程序，有的疫苗連第一階段動物實驗的數據都沒有公布即進入人體臨床試驗階段，後續恐出現問題。

金融時報該篇文章作者為察哈爾學會國際輿情研究中心秘書長曹辛。曹辛在文章中還說，在中國疫苗即將外銷之際，如程序無法處理妥當，恐導致後續中國面臨政治、外交和經濟後果。