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加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

學者：中製mRNA疫苗 2-8℃即可儲運

中國新聞組／北京19日電
中國在mRNA核酸疫苗研發上早有部署。圖為mRNA疫苗研發在上海東方醫院的實驗室有序進行。（取材自人民網／東方醫院供圖）
中國在mRNA核酸疫苗研發上早有部署。圖為mRNA疫苗研發在上海東方醫院的實驗室有序進行。（取材自人民網／東方醫院供圖）

新冠疫苗逐步在各國開打，美國已批准輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）兩款信使核糖核酸（mRNA）新冠核酸疫苗緊急使用。據中國學者指出，中國在mRNA核酸疫苗研發上也早有部署，現已進入臨床研究階段。軍事科學院軍事醫學研究院研究員秦成峰18日表示，中國mRNA核酸疫苗可以在2℃至8℃保存，無需再次分裝，在運輸上比需要超低溫保存的輝瑞疫苗具有明顯優勢。

香港文匯報報導，中國工程院昨日發布「全球工程前沿2020」報告，秦成輝在會議中發表「新冠病毒前沿研究」。他表示，自己是中國首個獲批開展臨床試驗的新冠mRNA疫苗（ARCoV）的項目負責人，而mRNA疫苗採用預充針方式，可在2℃至8℃冷鏈運輸，在運輸、使用上具有明顯優勢。

目前歐美開發的新冠疫苗中，輝瑞／BioNTech的疫苗必須儲存在零下70℃，莫德納疫苗則能在零下2℃至8℃的情況下穩定保存30天。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

報導引述疫苗專家陶黎納表示，預充注射器是單支安裝的，一支打一個人，不會有浪費的情況，而且比起使用一次性注射器抽吸方式接種疫苗，預充針方式將要快70%左右，對於短時間大規模接種十分有幫助。

秦成輝稱，mRNA疫苗基本原理是通過特定的遞送系統將表達抗原靶標的mRNA導入體內，在體內表達出蛋白並刺激機體產生特異性免疫學反應，從而使機體獲得免疫保護。目前已在中國境內與多國開打的中國國藥、科興的新冠疫苗為滅活疫苗。

秦成峰此前曾表示，國產新冠mRNA疫苗具有三大優勢：一是疫苗抗原靶標選擇更為精確，誘導產生的中和抗體特異性高，疫苗安全性更好；二是核心原料和設備全部實現了國產化，可實現產能迅速放大；三是採用單人預充針劑型，可在室溫保存一周或4℃長期保存，冷鏈成本低，容易實現人群大規模接種。

疫苗 中國 美國

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