「疼嗎？別害怕…」聾啞大叔動手術 麻醉醫生手寫9頁紙暖心溝通

麻醉醫生手寫九頁紙，與聾啞患者溝通。（取材自山東商報）

山東煙台一名麻醉醫生手寫九頁紙與聾啞患者溝通的視頻，近日引發關注。醫生寫字告訴患者，「醒的時候，嘴裡有個管，幫你喘氣，別害怕，好好喘氣。」網友感動地說：「這麼暖心的麻醉師，連寫的字看起來都是溫柔的。」

山東商報報導，這件暖心的事發生在煙台毓璜頂醫院，視頻中的麻醉醫生叫譚宇桔，患者是一名61歲男性。

譚宇桔表示，手術前，她得知知道患者不會說話，也聽不見，但識字。手術過程中，譚宇桔便透過紙筆寫字與患者溝通。為了讓患者能夠看清楚這些字，譚宇桔盡量將字寫的工整，並特意將字寫大，全程交流下來，她共寫了九頁紙。

「手術結束後，我喊你的名字，你聽見之後，睜開眼，點點頭。」譚宇桔用筆寫下這幾行字，患者醒來了，看見這些字後，點了點頭。隨後，譚宇桔又寫到，「醒的時候，嘴裡有個管，幫你喘氣，別害怕，好好喘氣。」「喘的好，我就把嘴裡的管拿出來。」根據患者情況，譚宇桔又寫下，「睡覺吧。」幾個字，患者看到這些字神情放輕鬆了許多。

據報導，期間，譚宇桔還詢問患者「疼嗎？」她還安慰到，「做完了，好好喘氣。」「一會兒就回病房了。」患者躺在病床上，對譚宇桔的詢問一一回應。

「我們配合的很好，手術很順利。」譚宇桔說，從麻醉開始到患者醒過來，整個過程持續兩個小時左右。她說，「出室之前，大叔雙手合十，對手術室裡所有的大夫表示了感謝。」

報導說，回想起這一幕，譚宇桔心裡很溫暖。下班後，她發了一條朋友圈，「今天給一個聾啞大叔做麻醉，幸運的是大叔識字，這樣全程交流無障礙，讓大叔在平靜中入睡，不慌不忙，不疼不憋的拔管，出室的時候大叔雙手合十的感謝，讓自己覺得一整天都暖暖的。」

她本想記錄下這個溫暖的瞬間，沒想到，同事朋友都點讚。患者的女兒表示，從手術室出來後，父親跟家人講起這件事情，「他說有個小姑娘，跟他寫字，讓他不要緊張。」對此，患者家屬都對大夫表示感謝。