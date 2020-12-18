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太極拳申遺成功 7門派千人歡慶 送王船也登錄成功

中國新聞組／北京18日電
太極拳列入聯合國教科文組織非遺名錄。（取材自百度百科）
太極拳列入聯合國教科文組織非遺名錄。（取材自百度百科）

聯合國教科文組織昨天公布，中國申報的「太極拳」經評審通過，列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。此外，中國與馬來西亞聯合申報的「送王船」也同時獲列。這兩個項目的加入，使中國已有42個非物質文化遺產，居世界第一。

央視報導稱，由中國單獨申報的「太極拳」項目，自17世紀中葉形成以來，世代傳承，習練者遍布各地，並在海外有著廣泛傳播。太極拳對於習練者的性別、年齡、體質、職業、民族沒有限制，通過習練太極拳，人們在修身養性、強身健體的同時，也傳承著中華民族的文化基因。

來源：youtube

大公報報導，「太極拳」列入非物質文化遺產消息傳到太極拳的發源地——溫縣陳家溝，當地特別舉行了「全球太極人聚焦陳家溝」歡樂行慶祝活動，來自全國太極拳七大社區不同流派的太極拳傳承人和上千名太極拳研習者齊聚現場，民眾擂響12面喜慶的得勝大鼓，氣氛歡騰。

太極拳申報人類非物質文化遺產申報領導小組副組長嚴雙軍說，從2008年開始申報到成功入選，走過12個年頭後，太極拳終於迎來屬於自己的高光時刻。

太極拳是由河南省牽頭申報，河南、河北、北京、天津四省市共同推動，是中國傳統武術類非遺項目中唯一的人類非物質文化遺產。

圖為福建廈門市鍾宅佘族社區舉行「送王船 做好事」傳統民俗活動。（中新社）
圖為福建廈門市鍾宅佘族社區舉行「送王船 做好事」傳統民俗活動。（中新社）

此外，申遺成功的「送王船」，也稱「燒王船」、「祭王船」，民眾通過祭海神、悼念海上遇難的英靈，祈求海上靖安、風調雨順、國泰民安，是廣泛流傳於中國閩南地區和馬來西亞馬六甲沿海地區禳災祈安的民俗活動，已有600多年的歷史。「送王船」隨著15至17世紀「下南洋」和海上貿易，逐步從閩南傳播到東南亞

人民日報報導，「送王船」體現了人與自然和諧相處、尊重生命的理念，其承載的觀察氣象、潮汐、洋流等海洋知識和航海技術，是人們長期海上生產生活智慧的結晶，被中馬兩國的相關社區視為共同遺產，是中華文化在海上絲綢之路沿線國家傳播與交融的生動例證。

中國 聯合國 東南亞

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