服用轉胎藥「包生兒子」？ 結果生出「陰陽人」…

網路上不少「接男寶」的討論。（取材自澎湃新聞）

中國 人重男輕女，女人困在「一定要生兒子」的桎梏中，有人轉而求助「轉胎丸」，就這樣製造出「陰陽人」（外表是男生，實際是女生）。

健康時報報導，最近，轉胎丸因一些社會新聞事件，再次引起關注。在2012年3月，河南商報曾報導，一河南駐馬店女子因服用轉胎丸生下雙性兒；2017年8月，現代快報也曾報導，連雲港第一人民醫院接診了一名四歲的雙性兒患者，詢問病史後發現，其母親在懷孕時服用過「轉胎藥」。

真的會有「轉胎丸」嗎？據報導，北京 大學人民醫院男科副主任醫師張國喜表示，所謂的「生男藥」、「轉胎丸」，市場上一般有兩大類，一種是不法商販弄了點澱粉或是草藥，隨便一包裝就假冒成了他們口中所謂的「轉胎丸」，這種一般吃了不會有任何作用；第二種是大量的雄激素藥物（如甲基睾丸素）和其他的一些東西隨便摻和在一起，吃了這種「轉胎丸」不是導致流產，就是導致女性假兩性畸形。

報導稱，早在2001年刊發在中國煤炭工業醫學雜一項《孕早期服甲基睾丸素致子代女性假兩性畸形9例》研究論文指出，1997年11月-1999年12月，安徽省原淮南礦工二院曾陸續收治了九名來自同一村鎮的假兩性畸形患者，她們的母親均在懷孕兩個月左右時服用了名為「轉胎藥」的甲基睾丸素。

張國喜表示，決定是男孩還是女孩，其實在受精卵形成的那一刻就已經決定了。如果孕婦大劑量服用雄激素，雖然胎兒可能長出陰莖和陰囊等男性器官，但是並不是真正的男孩，而是女性假兩性畸形。很多這樣的患者體內都只有卵巢而沒有睾丸，從外表來看也和正常男子無異，只是大多數都不能生育。

所以，世界上根本沒有所謂的真的能改變性別的「轉胎藥」，孩子的性別在受精卵結合的那一刻就決定了。網路上所謂的「轉胎藥」要麼是沒有任何作用的「安慰劑」，要麼是雄激素類藥物，孕婦服用後會導致胎兒出現男性性特徵，但本身還是女孩。

即使是近幾年，父母一旦發現是女胎，可能就會流掉。這種長期的性別偏好，已經導致中國男女比例嚴重失衡。