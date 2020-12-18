「煤」辦法？中國多地限電 民怨：取暖靠發抖

持續低溫讓位於湖南衡山近日因降雪，成為一片銀白世界。（新華社）

浙江、湖南及江西地區近日先後因供電不足、煤價高漲等因素限電，由於時值冬天供暖，官方卻罕見實施「拉閘限電」，引發民眾抱怨及揣測。對此，國家發改委昨天回應稱，限電是因為工業生產增長、低溫 寒流導致用電量大增所致，已採取措施保障電力需求。但無法讓民眾釋疑。

近期，湖南、江西、浙江等地相繼發布有序用電或限電通知。湖南省倡議工商企業主動錯峰生產，關閉不必要的景觀亮化設施；江西省從12月15日起每日早晚高峰段實施可中斷負荷；浙江省部分地區企業等也進行限電。

由於近日多地氣溫驟降並降雪，民眾取暖卻遭遇限電，引發不滿。有民眾說，面對嚴寒天氣，他們只能靠「發抖」取暖，「我家停電已經三天，要凍死了」，有人必須爬20、30層樓樓梯才能上班，還有網民呼籲南方民眾暫時不要使用暖氣，立刻引來南方網民批「歧視」及論戰。

因為限電，部分企業員工在一片漆黑中工作。（取材自微博）

打澳自傷？胡錫進：胡扯

眾多網民表示，以前只有在夏天才會實施的限電，如今卻連冬天也祭出「最嚴限電令」，質疑是因為中國 打擊澳洲 煤炭出口造成缺煤、價高，反而打到了自己。

環球時報總編輯胡錫進則在微博上說，限電是因為打擊澳洲對華煤炭出口導致的供電短缺之說「純屬胡扯」，因為中國從澳洲進口的煤炭以焦煤為主，對全國供電形勢的影響微乎其微。

至於官方所說的限電原因，主要是近期多地氣溫呈現「斷崖式」下降，使電網安全穩定運行壓力較大。湖南省發改委的緊急通知就指出，因機組故障等因素，今冬明春湖南省日可供電量存在0.1至0.2億千瓦時缺口，已協調山西、陝西等地煤炭鐵路運力，並成立工作專班做好水電科學調度。

浙江則稱當前電力供應能夠保障全省電力需求，但部分地方為了促進節能減排，採取了限制電力消費的措施。企業加班生產，也為浙江的電力供應保障造成巨大壓力。

來源：如實記 YouTube

中國人民大學國際能源戰略研究中心主任許勤華認為，限電最主要的原因是氣溫驟降，南方地區多以電供暖，「電網一下供不上」，另「與我國和澳大利亞之間的關係有關，所以煤炭市場上也會出現相應的反應」。紅星新聞報導，近段時間以來，煤炭的進口量同比下降43.8%，煤炭的交易價格又持續上漲等都是原因。

對此，國家發改委表示，工業生產高速增長和低溫寒流疊加，導致電力需求超預期高速增長。目前為止居民生活用電未受影響。國家發改委已採取措施切實保障電力需求。另發改委也在12日開會，要求電力企業煤炭採購價格不得超過640元／噸，且電廠進口煤採購要全面放開，不得限制通關，但從澳洲進口的煤除外。