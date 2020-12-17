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驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

中國新聞組／北京17日電
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

福建福州31歲江姓男子，去年在媒人介紹下結識27歲林姓女子，兩人交往兩個月後結婚。後來，江男在妻子肚子上發現一道神秘疤痕，懷疑對方曾懷孕，決定離婚，並要追討15萬元（人民幣，下同，約2.3萬美元）禮金。林女坦承曾懷孕，但沒有生過孩子，很希望丈夫能包容她的過去。

香港01報導，江男結婚時曾向林女送贈28.3萬元（約4.3萬美元）禮金，婚後兩人同居，江男在偶然機會下，發現妻子的肚子上有一道可疑的疤痕和明顯的妊娠紋，遂向妻子細問，對方卻支吾以對。

後來江男改向岳母詢問，起初岳母稱自己不清楚女兒的事，追問下才改口指該道疤痕是女兒患闌尾炎動手術而造成。江男無法接受，認為外母與妻子均有事隱瞞，兩夫妻因此經常吵架，而他亦多次打算放棄這段婚姻。

林女後來坦承自己曾經懷孕，不過並沒有生下孩子，「那時的自己年少無知，所以才一時衝動犯下了錯誤。」她又形容該段往事不值一提，「我覺得這個不是很好的事情，我就沒必要說。我以前對他（江男）很好的，為什麼他就不能寬容一點？這畢竟是過去的事。」

江男強調，妻子應該在結婚前坦白告知，加上對方一直不肯就隱瞞一事道歉，令他耿耿於懷。此外，他亦曾從妻子的微信朋友圈上，看到對方曾在去年5月2日發文稱「祝自己美美的訂婚，狠狠的幸福」，因此懷疑對方曾訂婚，不過林女矢口否認。

最後，兩夫妻決定離婚。江男說，鄰居的非議為他帶來巨大壓力，擔心其他人會在背後議論紛紛，所以只好提出離婚，且希望女方能退還至少15萬元禮金。

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