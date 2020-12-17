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憂壟斷不幹了!供貨商懟社區團購 斷供開第1槍

中國新聞組╱北京17日電
社區團購市場商機看好，業者爭相搶進投資，如今卻有供應商憂壟斷宣布斷供。（中新社）
社區團購市場商機看好，業者爭相搶進投資，如今卻有供應商憂壟斷宣布斷供。（中新社）

社區團購被認為是中國零售的最後一戰，阿里、騰訊、拼多多、滴滴、美團等互聯網巨頭紛紛入局，燒錢大戰愈演愈烈。然而，低價補貼、搶占市場的策略引起供貨商不滿，有供貨商斷供打響了反擊第一槍。

中新網報導，社區團購是以社區為單位，由「團長」向社區居民推薦商品，促成交易的一種電商模式。因擔憂電商巨頭壟斷市場、取得訂價權，供貨商「懟」起了社區團購；滄州市華海順達糧油調料公司、漯河市衛龍商貿公司、山西紫林醋業公司等，下通知要求經銷商給社區團購平台斷供超低價商品。

報導稱，滄州市華海順達糧油調料公司通知指出，近期收到眾多投訴，社區團購平台出現嚴重低價現象，甚至個別品項遠低於出廠價，影響嚴重，損害客戶的利益。通知要求「任何客戶操作社區團購平台，必須有我司授權，否則視同竄貨；不管平台有沒有補貼，價格不得低於我司終端零售價。」

報導指出，供貨商此時率先發難，是擔憂未來網路巨頭造成壟斷。對供貨商來說，當社區團購消滅小攤小超市後，就能對供應商施壓，決定貨價，分析人士說，「一家獨大是沒法保證利潤最大化的，遍地開店才能保證貨價話語權。」

不過也有供貨商無所謂：「讓子彈飛一會，等他們燒完錢。」報導說，有網友認為，這樣一來，中間的經銷商更難了，受「夾板氣」，給社區團購平台供貨是找死，不供貨是等死，畢竟你不供貨有別人偷著供貨。

中國網路電商巨頭挾龐大資金、便捷科技為許多行業帶來壓力。報導稱，食品產業分析師朱丹蓬表示，目前看，社區團購是網路電商的升級，服務更便捷，性價比更突出，肯定是未來風口，「但一定是互聯網巨頭玩的遊戲，中小型企業玩不了。」

據艾瑞諮詢9月發布的數據顯示，2020年社區團購市場發展迅猛，市場規模預計將達720億元。十薈團副董事長劉凱曾預測，未來社區團購市場規模將達到萬億元級別。

網上傳出的供貨商通知。（取材自中國新聞網）
網上傳出的供貨商通知。（取材自中國新聞網）
武漢市江岸區百步亭社區龍庭小區的居民，排隊團購的生活必需品。（新華社）
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