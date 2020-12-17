中國雞腿外包帶病毒 麥當勞、肯德基恐遭殃

嘉吉在安徽滁州的生產線。（取材自ZARK）

中國 15日首次在國產雞腿外包裝發現新冠病毒，美國嘉吉公司 ( Cargill ) 在安徽的工廠買進國產雞肉，結果被檢出陽性，滁州市委和來安縣疫情防控應急指揮部證實染疫。嘉吉在中國有50多家業務運營點 、超過1萬名員工，嘉吉主要客戶包括麥當勞、肯德基和漢堡王 等餐飲品牌，還包括沃爾瑪、百聯等連鎖量販超商，合作的廠商無不人人自危。

據滁州市疫情防控應急指揮部指出，嘉吉蛋白營養科技（安徽）購進的國產雞腿中，有一批次外包裝核酸檢測 顯示陽性。

目前已對公司工作人員開展核酸檢測採樣2712份，已出結果2313份，均為陰性；對冷鏈運輸車、辦公場所、冷庫、生產流水線、食品等共計採樣267份，檢測結果均為陰性。

這是中國首次在國產雞腿外包裝發現新冠病毒。被檢出染疫的嘉吉安徽廠，為美商嘉吉投資（中國） 100% 控股的子公司，經營範圍包括速凍食品、肉製品、水產品、食用油的研發、加工及產品的銷售等。

嘉吉在安徽滁州的生產線，為禽肉縱向一體化項目，涵蓋飼料、種雞、孵化、肉雞、初加工以及深加工等禽肉供應鏈。肉雞的年屠宰量高達4000萬隻，日高峰處理量超過20萬隻，所有肉雞均由嘉吉自建農場供應。

目前嘉吉安徽廠已經全面消毒，而主要供應商包括麥當勞、肯德基、漢堡王，以及沃爾瑪、百聯等，有否購進問題肉雞，還有待進一步釐清。