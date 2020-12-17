網紅火鍋店哥老官 牛蛙驗出致癌獸藥 照營業人滿為患

網紅火鍋店「哥老官」因旗下一杭州門店銷售的牛蛙被檢出禁用獸藥代謝物而登上微博熱搜。（取材自南方都市報）

網紅火鍋店品牌「哥老官」因旗下一杭州門店銷售的牛蛙檢出禁用獸藥代謝物，登上微博 熱搜。杭州「哥老官」的牛蛙檢出呋喃西林代謝物不合格，超出標準5倍，呋喃西林是禁用獸藥。據悉，涉事門店目前仍正常營業、人滿為患。

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「哥老官」是排隊名店，在全中國 有58家門店，「特色美蛙」是店裡的招牌菜；沒有排隊幾個小時根本吃不到，不想排隊可以花100元到400元不等的「黃牛」票，在半個小時之內就可用餐。杭州門店出事後，緊急更換了供應商，其他門店紛紛撇清關係。

綜合南方都市報、飯點資訊報導，呋喃西林是一種抗生素，目的防止牛蛙生病，當局早已明令禁止使用；大劑量或長期攝入等於一直在吃各種抗生素。然而，這不是哥老官的牛蛙第一次被檢出不合格；2018年被檢出違禁獸藥「恩諾沙星」，「恩諾沙星」是殺菌藥，長期攝入輕則胃腸道刺激或不適，頭痛、頭暈、睡眠不良，重則可能引起肝損害、致癌 。2019年也被驗出獸藥超標。

報導指出，「哥老官」除了多獸藥超標外，今年10月份也被爆出廚房噁心無比；給客人倒湯的銅壺放在下水道旁邊，還在洗手池裡洗毛肚…「哥老官」後來致歉，事後當地監管部門約談了企業負責人。今年11月，「哥老官」上海人民廣場門店，被爆料存在食品安全問題，記者實地調查發現，哥老官後廚存在員工腳踩灶台擦油污、多個垃圾桶被搬到案台上、用手調整成品菜、食材掉地上不清洗等問題。

之前曾有一家餐館內魚的抗生素超標；央視曾曝光過各種養殖場使用大量的獸藥，這是一家養兔子的：就和牛蛙一樣，屢禁不止：而更可怕的是現在的很多飼料為了提高銷量，直接在出廠的時候就預先添加了很多的抗生素等藥物，為了讓養殖戶用了後動物不病不死。