網紅火鍋店哥老官 牛蛙驗出致癌獸藥 照營業人滿為患
網紅火鍋店品牌「哥老官」因旗下一杭州門店銷售的牛蛙檢出禁用獸藥代謝物，登上微博熱搜。杭州「哥老官」的牛蛙檢出呋喃西林代謝物不合格，超出標準5倍，呋喃西林是禁用獸藥。據悉，涉事門店目前仍正常營業、人滿為患。
影音來源：YouTube
「哥老官」是排隊名店，在全中國有58家門店，「特色美蛙」是店裡的招牌菜；沒有排隊幾個小時根本吃不到，不想排隊可以花100元到400元不等的「黃牛」票，在半個小時之內就可用餐。杭州門店出事後，緊急更換了供應商，其他門店紛紛撇清關係。
綜合南方都市報、飯點資訊報導，呋喃西林是一種抗生素，目的防止牛蛙生病，當局早已明令禁止使用；大劑量或長期攝入等於一直在吃各種抗生素。然而，這不是哥老官的牛蛙第一次被檢出不合格；2018年被檢出違禁獸藥「恩諾沙星」，「恩諾沙星」是殺菌藥，長期攝入輕則胃腸道刺激或不適，頭痛、頭暈、睡眠不良，重則可能引起肝損害、致癌。2019年也被驗出獸藥超標。
報導指出，「哥老官」除了多獸藥超標外，今年10月份也被爆出廚房噁心無比；給客人倒湯的銅壺放在下水道旁邊，還在洗手池裡洗毛肚…「哥老官」後來致歉，事後當地監管部門約談了企業負責人。今年11月，「哥老官」上海人民廣場門店，被爆料存在食品安全問題，記者實地調查發現，哥老官後廚存在員工腳踩灶台擦油污、多個垃圾桶被搬到案台上、用手調整成品菜、食材掉地上不清洗等問題。
之前曾有一家餐館內魚的抗生素超標；央視曾曝光過各種養殖場使用大量的獸藥，這是一家養兔子的：就和牛蛙一樣，屢禁不止：而更可怕的是現在的很多飼料為了提高銷量，直接在出廠的時候就預先添加了很多的抗生素等藥物，為了讓養殖戶用了後動物不病不死。
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